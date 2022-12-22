【搵鬼同你瞓】陳國麟扮紙紮公仔祭幽積德　劉倬昕燒紙紮麻雀電腦

▲ 劉倬昕（左）與陳國麟。

後晚（12月24日）10點半於J2播出的《搵鬼同你瞓》，今集主持陳國麟（Doniven）將夥拍另一位主持劉倬昕（Sam）去到紅磡殯儀街一帶添置祭品，準備祭幽積德。

事緣Doniven自拍攝《搵鬼同你瞓》以來，多次「打攪」到靈界。早前夜探沙螺洞時更懷疑得罪靈體，疑似鬼上身，最後要趙嘉寶師傅出手，帶Doniven回道壇封身。有見及此劇組今趟為Doniven安排回饋靈界，以此化解靈界對他的戾氣。

他們先在紅磡添置金銀衣紙、香燭等祭品，準備夜到飛鵝山百花林祭幽。

▲ 紫東師傅（中）向兩位主持講禁忌。

選紙紮公仔有禁忌

在紫東師傅指導下，Sam揀了紙紮麻雀、平板電腦，以照顧「不同年齡層」的靈體；Doniven則選了紙紮按摩椅。

師傅叮囑拜祭者可以揀不同種類的紙紮公仔，但切忌以自己作紙紮樣板，免觸犯禁忌。

晚上Doniven同Sam去到百花林，在趙嘉寶師傅指導下穿上唐裝，並化了紙紮公仔妝做工人，侍奉周遭的靈體一晚。

二人邊燒衣邊打開探靈盒，跟附近的靈體溝通，Doniven形容現場氣氛祥和，跟過往探靈感到的不友善氣氛截然不同。探靈盒整晚活躍「有問有答」，而且答案非常正面跟清晰。

化完最後一件祭品後，二人躺下休息交談，Sam話︰「有種好relax感覺，好舒服平靜。」

最新影片推介：丁子朗專訪