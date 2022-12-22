【保暖大法】冷衫不一定最保暖　日本節目實測穿某件衫比著冷衫更暖

▲ 有日本節目曾進行實測，原來羽絨內搭的衣物不一定要穿得厚重，反而穿著輕便最保暖。

天氣寒冷，不少人外出會穿上羽絨禦寒，但到底應該如何穿著最保暖？有日本節目曾進行實測，原來羽絨內搭的衣物不一定要穿得厚重，反而穿著輕便最保暖。

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日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》針對禦寒衣物進行一項實測，自讓實驗對象分別在羽絨內，穿上輕薄的打底衫，或是厚冷衫；其後實驗對象各自留在室溫僅10°C的房內30分鐘，再脫下衣物，測量她們的體溫變化。

結果顯示，穿薄打底衫的測試者，體溫比穿厚冷衫的人溫暖更多。節目共針對兩組測試者進行相同實驗，最終反映另一組測試者的結果也是相同，可見羽絨內的衣物並非穿得越厚越好。

專家解釋實驗結果，表示箇中原理，是由於羽絨內的羽毛會形成空氣層，幫助人體儲存體溫。比起厚衣物，薄衫的體溫傳導效果更好，也因此更能保暖。

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責任編輯：羅嘉欣