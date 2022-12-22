【萬千星輝頒獎典禮2022】馬國名單傳鮑起靜+林敏驄十強不入　陳瀅憑《美麗戰場》入圍唐詩詠叫雙飛

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2022（馬來西亞）》十強名單出人意表。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，並於日前公布了十強名單，陳山聰和林敏驄成為大熱視帝，而鮑起靜和江美儀則為大熱視后。

不過網上流傳的《萬千星輝頒獎典禮2022（馬來西亞）》十強名單卻跟香港版不同，林敏驄和鮑起靜均十強不入，結果令人意外。

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馬國十強名單

近日網上流出《萬千星輝頒獎典禮2022（馬來西亞）》十強名單，「最佳男主角」十強為黃宗澤、陳山聰、陳展鵬、譚俊彥、周嘉洛、張振朗、陳山聰、何廣沛、馬國明和陳展鵬。

「最佳女主角」十強為陳煒、胡定欣、唐詩詠、江美儀、王敏奕、陳瀅、李施嬅、蔡潔、劉佩玥和唐詩詠。

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出人意表

本來未有入圍港版十強的譚俊彥憑《十八年後的終極告白2.0》競逐視帝，相反在本港大熱的林敏驄卻十強不入，陳展鵬憑《超能使者》和《鐵拳英雄》入圍，

而同樣「叫雙飛」的陳山聰憑《美麗戰場》和《金宵大廈2》入圍。

視后方面，在本港大受歡迎的鮑起靜十強不入，在港版名單中憑《痞子殿下》入圍的陳瀅今次則憑《美麗戰場》入圍。唐詩詠分別憑《超能使者》和《白色強人II》入圍。

港版台慶名單

《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳男主角」十強為丁子朗、陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、周嘉洛、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤和黎耀祥。

「最佳女主角」十強則為李施嬅、高海寧、陳煒、胡定欣、張曦雯、陳瀅、劉佩玥、鮑起靜、江美儀和唐詩詠。

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