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【聖誕外遊】項明生：冬至遊日港人較上月增30倍　東瀛遊12月逾200團訪日

社會 12:52 2022/12/22

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（項明生提供）

臨近聖誕節，不少市民外遊，旅遊達人項明生表示，今日冬至外遊日本的人數較上月倍增，辦理登機手續的隊伍少輪候1.5小時。東瀛遊與縱橫遊出團情況同樣報捷，前者今年12月逾200個團出發，較11月份翻倍，亦回復疫情前同期的三分一水平，其中聖誕節及前夕每日平均更有10團出發；後者則昨日、今日分別有20團出發。

港府放寬多項入境檢疫措施後首個長假期，香港機場重建現排隊人龍，項明生今早（22日）在社交專頁發帖文指，日本航班的登機櫃位「打晒蛇餅」，最少排一個半小時，對比上個月乘客多了30倍。帖文中的圖片及影片所見，輪候乘客遍佈櫃位前，人龍長逾百米。根據日本旅遊局資料，11月遊日港人達8.3萬人次，較上月的3.62萬增加逾一倍。

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東瀛遊執行董事禤國全表示，11月已有100個團成行，每團約有20至30人；及至12月更飆升至逾200個團，約有4,000名團友將前往日本，當中高峰期為12月23至25日，每日平均有10團出發。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，聖誕市況比想像中理想，包括日本東京及大阪、台灣、土耳其等地。雖然報團人數未及2019年的一半，但由於燃油附加費或機場稅項等增加，團費增約兩至三成，生意額已恢復至當時約五成。

他表示，12月21及22日為縱橫遊出團的高峰期，分別每日有20團出發往日本、台灣、韓國、泰國及歐洲等地，當中日本團佔最多。不過他指出，因明年1月至3月的航班已固定，導致可推出的團數有限，期望航空公司在4月後能加開航班。

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責任編輯：陳麗娜

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