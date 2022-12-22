【潮物速報】全球首個機場有齊CHANEL+LV+Hermes　香港機場大玩$1=2積分限時獎賞

▲ 疫情期間，香港國際機場並沒有躺平，邀請多間世界級名店進駐成為購物大都會機場！（圖片：品牌提供）

原來疫情期間，香港國際機場不斷提升機場設施及服務。位於東大堂的尊貴購物區更邀請到多間世界級名店進駐，成為全球首個國際機場坐擁3大超級品牌，包括CHANEL、Hermes及Louis Vuitton開設全新雙層旗艦店。同時宣佈推出全新會員獎賞計劃HKairport Rewards，只要免費加入成為會員後，於香港國際機場内的商店、食肆或於HKairportShop.com消費，即可賺取獎賞積分，換領機場電子現金券，聖誕期間還大玩$1=2積分限時優惠！

先講世界級名店CHANEL，新店總面積達468平方米 ，匯集時裝、手袋、鞋履、時尚首飾、眼鏡、精選腕錶及高級珠寶與香水等精品。由機場大堂踏入兩層樓高的入口，眼前是德國當代藝術家Gregor Hildebrandt高8米的掛牆式大型雕塑，兩層樓各自設有兩個寬闊展廳，碎花紋漆面、花紋石膏、烏木色桃花心木及亮澤的石灰華地磚等物料，配搭極具匠心，加上摺面屏風及鏡面等裝飾，營造度身訂製般的奢華氣派，令客人的購物體驗錦上添花。

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至於Louis Vuitton店鋪外觀仿如雕塑，外牆以米白色面板拼砌出 Malletage 的交錯圖案，門口則以倒 V形別致設計，成功在傳統商店設計中突圍而出。

另外多條天橋與專門店2樓連接，方便顧客從各方進入店鋪選購。旗艦店集品牌經典皮革精品，包括TWIST, CAPUCINES, KEEPALL，以及珠寶首飾、特色行李箱和時裝系列，就連最新LV Cruise2023, LV Ski和Flight Mode等女裝系列亦會在店內登場。

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除了3間旗艦店包括Hermes，現時已有22間尊尚商舖重開，全部都是國際級名牌，（依字母排序）有Breitling、 Burberry、Bvlgari、Cartier、Chaumet、 Dior 、Gucci 、Loewe、Longchamp、Loro Piana、Miu Miu、Montblanc、Omega、Prada、Rimowa、Roger Vivier、Tiffany & Co. 、Tory Burch及Valentino，就連頂級茶葉品牌Tea WG及Fortnum & Mason亦已落戶購物區，為旅客帶來精選茶葉及滋味甜點。

▲ Hermes也在香港機場設立兩層旗艦店，跟兩大超牌看齊。（品牌提供）

全新會員獎賞計劃HKairport Rewards

香港國際機場宣佈推出全新會員獎賞計劃HKairport Rewards，免費加入成為HKairport Rewards會員後，於香港國際機場内的商店、食肆或於HKairportShop.com消費即可賺取獎賞積分，積分可換領機場電子現金券。另外全年優惠、每月出遊賞及生日禮遇陸續推出。

為慶祝HKairport Rewards會員獎賞計劃推出，由即日起至12月31日，新登記會員即可獲贈$100電子現金券迎新獎賞，於香港國際機場或HKairportShop.com消費滿$200即可使用。所有會員每次消費更可享雙倍獎賞，以$1獲取2獎賞積分，尊享每日高達12%獎賞，更快更易換取電子現金券或心水禮品。

記者：黃鑑江