【灣區藝人】陳嘉佳確診3日唔敢沖涼　細細粒超頹求助：我的口也被我臭吐

▲ 「細細粒」陳嘉佳確診多日不敢沖涼。

「細細粒」陳嘉佳憑TVB劇集《老表，你好嘢！》及《老表，你好Hea！》為人熟悉，近年主力於內地發展的陳嘉佳已甚少拍港劇，今年6月離巢後，主力於抖音做直播帶貨及吃播KOL，深受內地網民喜愛。

日前，細細粒於抖音透露自已確診新冠肺炎，由於內地有傳聞指「陽了不能洗澡」，細細粒足足三日沒沖涼。

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中招不敢洗澡

從細細粒發佈的片段中所見，她樣子頹爆，黑眼圈曝現，一頭亂髮，十分嚇人。

拍片當日為20日，片中細細粒向網民「求助」，她說︰「今日是我陽了第二日，聽說陽性不能洗頭和不能洗澡，否則毛孔會擴張，我已經三天沒洗頭、洗澡，我的頭油到……我的媽呀！我的口也被我臭吐了！我想問大家有甚麼辦法可以不洗頭、不洗澡，但是頭不要那麼油呀！你們陽了有沒有洗頭洗澡呀？好想睡！」

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喉嚨痛如刀割

網民們紛紛留言叫細細粒快點沖涼，當中某網民說：「大姐，你是陽了不是坐月子！去洗澡吧！我都聞到頭油味道了」，而細細粒即回應道：「我知道拖鞋要換新的了，太臭」，不過也有網民叫細細粒千萬別洗，怕風寒入體加重病情。

其後，細細粒於抖音上載另一段片，依然頹爆的她表示不少確診人士喉嚨痛如被刀割，但她沒有此情況，細細粒也分享舒緩喉嚨痛方法，她說：「有三個辦法可以試下，方法1就是水，每天至少喝12瓶，方法2，買一些有UMF+14的蜂蜜，不用泡水，直接食，方法3，用噴霧，不舒服時噴喉嚨。

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憑《老表》系列出位

現年37歲的陳嘉佳，2013年夥同王祖藍演出劇集《老表，你好嘢》「細細粒」一角爆紅，自此坊間便稱她「細細粒」，自始參演不少劇集。

2017年王祖藍自組製作公司「手工藝」，簽下多位藝人，當中包括陳嘉佳，讓她有機會開拓內地市場。陳嘉佳近年轉戰內地發展，成為美食帶貨達人吃播KOL，在平台「抖音」擁有逾100萬粉絲，人氣十分勁。

王祖藍曾透露細細粒直播賣大閘蟹，一場可大賣350萬，故細細粒近年賺得盤滿缽滿，今年6月更不續約TVB，主力做吃播KOL。

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