【無限超越班】車保羅拍3天節目被踢走？　曾衝出國際與「戇豆先生」同場演戲

▲ 車保羅參與內地綜藝節目《無限超越班》人氣急升。

現年63歲的資深演員車保羅近年轉行做街市監督，早前又轉工擔任健康監察員，仍對演戲充滿熱誠的他間中亦會參演電影。最近他首次獲邀參與內地綜藝節目《無限超越班》令其人氣急升，節目中與爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼等多位港星一同擔任導師。

當中車保羅更大晒流利普通話及英文，其亮麗演出令他一度登上微博熱搜冠軍。不過，他拍攝3天後就被踢出節目，令大批網民為他大感不值，「把車保羅請回來」，更狠批製作人不懂尊重年過60歲的老前輩。

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網上分享感受

昨日（12月21日）車保羅在社交平台分享參加節目的感受：

哈嘍各位好，我是車保羅。當初收到節目組的邀請我很驚訝，也很開心還有人還記得我！很感謝節目組給我這麼一個機會，來和新一代的演員們交流，這讓我也學到了很多，也讓大家重新認識了我。 雖然這次的旅程很短暫，但卻讓我真心感到很愉快，沒想到有這麼多人喜歡《鹿鼎記》，喜歡我飾演的角色，願意和我這個小老頭一起玩！接下來的日子我也會一起關注著無限超越班的小朋友的成長！也很感謝大家對我的關心，我很好，大家不用擔心。 阿對了，吳彤還給我轉達了一位楊紫小朋友對我的喜歡，真好！這是個好節目，我很喜歡！

今次北上拍攝，車保羅特意辭工到杭州並要接受8日隔離，才為節目《無限超越班》開工錄製。他自爆為節目拍攝3天，酬勞已高達6位數字，非常可觀。他最後一份工是在中英街邊境擔任健康監察員一職，曾拍片分享自己穿上反光衣的工作日常，職責為過境人士量度體溫。

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「瘦虎」最經典

車保羅（原名為吳溟蒼）於90年代與施介強（肥施）以「瘦虎肥龍」組合拍攝廣告爆紅，二人其後曾合作過不少電影，「高人一等」的身型令他於觀眾心中留下印象，臉長長的他更因長相特別，經常被安排飾演各類搞笑角色，向觀眾大放笑彈。

他於1981年加入麗的電視，接拍了《IQ成熟時》、《對對糊》等劇集，並於1998年轉投無綫，於金庸名著《鹿鼎記》中扮演「胖頭陀」一角火速入屋。

2003年，車保羅約滿無綫後曾透露被要求以每年2000元續約，他斷然拒絕後便淡出電視圈。然而，他離巢後生活隨即陷入困境，曾領取過數個月綜援的他坦言有羞恥的感覺。

為了生計，他曾任職地保安、地盤工、跟班等工作，幸得菲律賓籍家傭Inday不離不棄，從主僕發展成夫妻，陪伴他度過低潮期，他曾多次在訪問中公開感謝太太「陪我走過最慘嘅日子」。

▲ 職責為過境人士量度體溫。

曾與「戇豆先生」合作

車保羅於2011年獲邀拍攝英國喜劇電影《特務戇J之救國大業》，成功衛出香港的他與「戇豆先生」路雲艾堅遜同場拍戲，並於戲中飾演澳門葡京酒店的線人。其後以自由身藝人身份接拍各種影視作品參與幕前演出。

2017年，參演ViuTv劇集《詭探》，戲中飾演茅山道士「八爺」徐伯強，久沒在電視劇中出現，這次登場勾起了不少觀眾的回憶。2019年，於短片《老人與狗》首次做男一，並即憑此片提名台北電影節「最佳男主角」，為其入行以來首個獎項提名。

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