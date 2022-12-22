【女性頭號癌症】30歲女摸到胸有硬塊確診乳癌　醫生列12大風險因素

▲ 30歲女胸有硬塊確診乳癌，醫生列12大風險因素。（iStock圖片，非當事人）

乳癌是女性最常見的癌症之一。台灣一名30歲女子早前摸到右側乳房有一個小硬塊，3個月後，她驚覺右側乳房和硬塊尺寸變大，經檢查後發現患上「三陰性乳癌」。有醫生指出，三陰性乳癌好發於年輕女性，並列出乳癌12大風險因素。

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根據台媒報道，該名30歲的許姓女子早前摸到右側乳房有一個小硬塊，但由於沒有痛感和不適，故不以為意，未料3個月後，驚覺右側乳房連同硬塊的尺寸似乎變大，遂到醫院求診。

她接受了超聲波檢查和磁力共振掃描（MRI），發現右側乳房有一處5.5厘米的腫塊，進行切片檢查後，確診為三陰性乳癌。

北投健康管理醫院主任醫生沈彥君指出，三陰性乳癌好發於年輕女性，生長速度較快，較容易轉移，並與遺傳基因相關，當中BRCA1突變發生的機會較高。

她亦總結出12大乳癌風險因素：

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初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

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責任編輯：羅嘉欣