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【無知港媽】男童剪影畫褲襠凸異物惹聯想　港媽投訴商場遭炮轟心邪

育兒經 13:20 2022/12/22

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屯門愛定商場內一幅男童剪影畫，因為褲襠有異物凸出被一名港媽投訴。（「真.屯門友」facebook圖片）

屯門一個商場內的剪影畫近日惹起熱議，有港媽在facebook群組發文斥責，這幅男童剪影畫褲襠凸起異物惹人聯想，小朋友詢問她是何物，她也不懂回答，故此向網民查詢可以向哪一個政府部門投訴，引來大批網民狂轟她無知兼心邪。

最新影片推介︰

該名港媽在facebook群組「真.屯門友」發文，指安定邨愛定商場扶手梯的柱子上，見到這幅男童剪影畫，從照片中可見，剪影男童高舉雙手，其中跨過玻璃的一隻腳做出跨欄動作，而大腿位置有凸出部分。港媽在帖文中表達不滿，

啱啱經過俾小朋友問我褲襠中間係咩呢，搞到我都唔知點答佢。領展商場（現已改由民坊管理）可以搵咩政府部門投訴一下呢？

剪影男童高舉雙手並做出跨欄動作，而大腿位置有凸出的部分惹人聯想。（「生仔要考牌系列」圖片）

網民改圖還原褲筒

帖文迅即引起網民熱論，更被轉載至其他論壇、facebook群組及專頁，猜測凸出的異物是甚麼。大部分網民認為異物只是短褲的褲腳、褲筒，質疑港媽自己心邪，以為是性器官又不敢宣之於口，「自己思想污穢，又要投訴」、「其實係樓主您膚淺同心邪先會只想到呢個方向」。

    點擊圖片放大
    +3
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有網民更好有心思，為有關照片加工，力證凸出部分只是褲筒。點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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商場已遮蔽凸出異物

港媽見自己被狂轟，與網民掀起罵戰，重申自己「由頭到尾我都冇話投訴啲乜嘢……我只係投訴商場希望將呢個黑影變成彩色咁咪知道係咩嚟囉」，她反指是網民心邪。而事後另一facebook專頁「生仔要考牌系列」有網民貼出相片表示，涉事的男童剪影畫已被商場用黃色貼遮蔽了凸出的異物，以免再引起爭議。

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責任編輯︰王明芳

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