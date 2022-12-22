【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕

▲ 旅發局於西九草坪增設「奇趣聖誕村」。（旅發局提供）

聖誕節即將來臨，香港旅遊發展局將由明日（23日）起，一連5日在西九文化區藝術公園草坪增設「奇趣聖誕村」，設8個不同主題的聖誕小屋，市民更可帶毛孩到場留影。旅發局更邀請韓國巨星Rain來港揭幕。

旅發局表示，8間聖誕小屋各有特色，包括佈滿亮麗閃爍藝術裝置的「閃爍世界」、色彩繽紛的「聖誕童趣屋」、能影出鏡像效果的「鏡像世界」，以及聖誕 老人隨時現身的「聖誕老人小屋」等，聖誕小屋亦將舉辦多個手工藝工作坊，市民可製作聖誕手作小禮物，可即場報名參加。現場設有慈善攤位，期間亦特設無伴奏合唱、芭蕾舞和管樂團等表演。

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聖誕小鎮及奇趣聖誕村詳情：

日期 即日起至2023年1月1日 開放時間 聖誕小鎮 即日至2023年1月1日(星期日)

星期一至日：上午11時至晚上11時

*平安夜、聖誕節及除夕將延長開放時間至凌晨1時 奇趣聖誕村 開放日期：2022年12月23日至12月27日

2022年12月23、26及27日開放時間：上午11時至晚上11時

*平安夜及聖誕節將延長開放時間至凌晨1時

註：最後入場時間為場地關閉前30分鐘 地點 西九文化區藝術公園海濱草坪 注意事項 所有參觀人士須符合「疫苗通行證」的相關要求，持有「紅碼」的參觀人士不得進入

須遵守政府最新防疫措施

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責任編輯：黃悅晴