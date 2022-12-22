【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村 韓國巨星Rain將來港揭幕
社會 12:06 2022/12/22
聖誕節即將來臨，香港旅遊發展局將由明日（23日）起，一連5日在西九文化區藝術公園草坪增設「奇趣聖誕村」，設8個不同主題的聖誕小屋，市民更可帶毛孩到場留影。旅發局更邀請韓國巨星Rain來港揭幕。
旅發局表示，8間聖誕小屋各有特色，包括佈滿亮麗閃爍藝術裝置的「閃爍世界」、色彩繽紛的「聖誕童趣屋」、能影出鏡像效果的「鏡像世界」，以及聖誕 老人隨時現身的「聖誕老人小屋」等，聖誕小屋亦將舉辦多個手工藝工作坊，市民可製作聖誕手作小禮物，可即場報名參加。現場設有慈善攤位，期間亦特設無伴奏合唱、芭蕾舞和管樂團等表演。
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聖誕小鎮及奇趣聖誕村詳情：
|日期
|即日起至2023年1月1日
|開放時間
|聖誕小鎮
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|奇趣聖誕村
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|地點
|西九文化區藝術公園海濱草坪
|注意事項
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責任編輯：黃悅晴