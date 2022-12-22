【怒砸巴士】 無戴口罩被拒上巴士　將軍澳婦石頭擲爆車門累停駛

▲ 年約60歲婦人因無戴口罩，遭車長拒上車，竟發難用石頭擲爆玻璃車門。

不時都見到港人追巴士，追得到跑到氣喘，但追唔到惟有等待下一班！但本港一名年約60歲的婦人，於昨晨(21日)疑因無戴口罩追車被巴士司機拒上車，竟怒擲石頭打爆車門玻璃，碎片散落遍地，巴士最後停駛兼連累乘客，有目擊乘客表示，「拎石頭掉咗兩次玻璃，成車陪你喺度遲到。」

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將軍澳有女街坊昨日(21日)於facebook群組「將軍澳主場」發帖，並上載了2條影片，公審一名追巴士不遂發難的婦人，

公審條八婆，唔帶口罩又遲到唔甘心司機唔俾上，就拎石頭掉咗兩次玻璃，成車陪你喺度遲到，你今次出名喇！

該名女街坊表示，自己是巴士上乘客之一，她稱該名惡婦有前科，每日早上6時45分至7時會在寶仁樓站乘搭694號巴士。從上載的影片中，清楚見到該名穿上灰黑色連帽衞衣、紅色長褲，沒有戴口罩的惡婦，跨過石壆施施然離開時，其間仍不斷回望巴士方向，另1條影片則見到巴士車頭左邊車門的玻璃被打碎，穿了1個大洞，玻璃碎片散落遍地，而下層車廂內有數名乘客，並聽到有乘客說「佢有問題囉，所以要報警！」

影片曝光後，不少將軍澳街坊都一面倒鬧爆惡婦，「人渣垃圾 抵佢上唔到車」、「自私L，大媽黎」、「點講都唔應該掟玻璃，好易傷到其他人，刑事毀壞，報警拉佢喇」，有網民認得這名惡婦，指她在消防局的爛地車場做夜更。

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警方表示，昨早7時20分，接獲一名35歲嚴姓巴士車長報案，當時他正駕駛694號巴士線往翠林邨方向行駛，當駛至寶林北路寶翠公園對開往翠琳方向，在交通燈前停下，一名年約60歲的女途人突然從後衝上，用石頭掟向車門玻璃，並用手不斷拍打車門及車身，事件中無人受傷。警員接報到場，未有發現涉案女子，將案件列作「刑事毀壞」處理，將軍澳警區刑事調查隊第三隊接手調查後，暫未有人被捕。

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責任編輯︰王明芳