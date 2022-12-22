【澳門開關】KKday澳門旅遊現金券半價 $129抵玩TeamLab+酒店自助餐【內附連結】
休閒消費 12:21 2022/12/22
澳門早前宣佈放寬入境限制，轉為「5+3」居家隔離，核酸陰性證明亦增至72小時前進行，有望不久的將來正式開關。KKday現推出半價優惠購買澳門旅遊現金券，亦有多款活動套票推介，為未來的澳門之旅做好準備。
由即日起至2023年1月20日，購買面值$100的澳門旅遊現金券，可享限時5折優惠，只需$50即有交易。購買後隨即會收到折扣碼，在KKday站內選購任何澳門旅遊產品可即時抵扣$100，現金券的使用有效期為2023年6月30日，限量1,000張，售完即止。
部份推介活動包括澳門威尼斯人度假村內的澳門TeamLab超自然空間門票，KKday優惠價最平由$179起，使用現金券後，更只需$129即可訂購。場內設高至8m的超巨型作品群，佔地達5,000平方米的藝術世界，讓訪客體驗沉浸式互動藝術。
限定B.Duck主題的8字摩天輪包廂體驗亦有優惠，使用現金券後只需$348，8人乘搭人均只需$43.5。高130米、全球最高的8字形摩天輪，可澳門景致更盡收眼底。
另外還有澳門JW萬豪酒店的名廚都匯自助餐、澳門旅遊塔上的 360° 旋轉餐廳自助晚餐、澳門勵宮巴黎餐廳自助餐及新濠鋒酒店「澄」水療的60分鐘24K金按摩油全身按摩體驗等。
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記者：張頌婷