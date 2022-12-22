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【揚威海外】《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎者蘇頌文望港漫得到更多人重視

社會 12:25 2022/12/22

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蘇頌文作品《回憶見》於第十六屆日本國際漫畫獎勇奪銀獎。（蘇頌文Facebook圖片）

香港漫畫家兼插畫家蘇頌文作品《回憶見》於第十六屆日本國際漫畫獎勇奪銀獎。蘇頌文形容得獎感覺夢幻，又說希望香港新一代漫畫能像香港電影一樣得到更多人的重視。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（22日）祝賀蘇頌文得獎。

《回憶見》是一個關於香港景物的故事，蘇頌文昨於其社交平台中表示，沒想到一個只有香港人才有共鳴的故事，可以得到世界性獎項，形容得獎感覺很夢幻，「前幾日收到電話通知後，人呆了，覺得大會可能搞錯，到收到Email才真正相信。」他又說，希望香港漫畫亦可以面向世界：

希望香港新一代漫畫能像香港電影一樣，得到更多人的重視，可以面向世界，給海外人知道香港漫畫的優秀和多樣性。

日本國際漫畫獎於2007年創立，為國際漫畫界的最高殊榮之一，本屆比賽有來自世界各地77個國家及地區共503部作品參賽，為歷屆最多；過去15屆共有11名香港漫畫家曾於日本國際漫畫獎獲獎。蘇頌文是首屆「創意香港」贊助的「港漫動力」──香港漫畫支援計劃下獲選的15位漫畫家其中之一，該計劃旨在支援及培育香港漫畫家和初創漫畫企業，其作品獲香港動漫畫聯會推薦參加日本國際漫畫獎。

楊潤雄祝賀蘇頌文得獎，指其作品以黑白鮮明的筆觸，向世界展現獨一無二的香港景物，並獲得國際同業認同，從眾多作品中脫穎而出，令人欣喜，「足見香港本土的創作人才輩出。」

蘇頌文作品《回憶見》於第十六屆日本國際漫畫獎勇奪銀獎。（蘇頌文Facebook圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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