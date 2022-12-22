【震驚三觀】男子直腸塞20cm戰時砲彈　醫院急疏散召拆彈專家協助

▲ 男子直腸塞20cm戰時砲彈！醫院急疏散，召拆彈專家協助。

不要胡亂往體内塞入異物！法國一名年事已高的男子日前在醫院進行檢查時，醫生竟發現他在直腸內塞入了一顆一戰時期砲彈，瞬間嚇瘋並緊急疏散醫院所有人員，還動用了防彈專家到場協助。

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綜合外國媒體報道，事發於上周五（16日）晚9時至11時30分，法國一名88歲男子前往醫院檢查，醫生震驚地發現男子直腸內竟有一顆20cm長、5cm粗的一戰時期未爆砲彈，嚇得急忙對醫院進行疏散。最後，由於砲彈體積太大，醫生必須手術將砲彈從患者體内取出，患者術後恢復良好。

事後，醫院發言人表示，鑑於當時的緊急狀況，院方還召來拆彈人員幫忙。拆彈人員指出，男子體内砲彈是法國軍隊於一戰時期曾使用的收藏品，雖然突然爆炸的機率很小，但為防意外，仍緊急疏散了醫院所有人員。

負責醫生也表示，患者應是為滿足癖好，才將砲彈塞入自己的肛門中。儘管醫生已見慣往體内塞各種異物的病患，也不禁對此奇聞坦言：

我從沒看過有人塞一戰砲彈，不曉得他是怎麼塞進去的。

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責任編輯：羅嘉欣