【宅男女神】9大IG女神出年曆　莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】

由KOL司徒夾帶監修、《Yes!》聯手製作的9大IG女神2023年曆，日前正式公開發售。當中的9位IG女神包括：莊韻澄、趙詠瑤（Kimi）、鄧洢玲、開電視節目主持張嘉欣（Yanni）及陳思穎（Michelle）。

另外，有網絡人氣強勁的Suet E、小影、娜美及KitKat，9位女神各有甜美、可愛、溫柔造型。

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《正義迴廊》有口皆碑

當中最為大眾熟悉應是近年轉攻商界的莊韻澄，因為她參演的港產片《正義迴廊》有口皆碑。而莊韻澄在2020年與圈外男友結婚，同時已轉戰商界。今次出山拍以一頭紫紅長髮拍年曆，散發人妻魅力。

至於其他參與拍攝的Kimi有灰髮cosplay造型外，也有浸溫泉照；鄧洢玲近日大玩「gfable」造型溫柔甜美，以男友視覺拍攝俘虜宅男。

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Summer Girls列陣

同時，有曾參加開電視真人騷《Summer Girls 2022》Yanni、Michelle及小影。

當中人稱「話題女王」的前空姐兼人妻Yanni水著派福利；Michelle化身女教師及和服少女造型，有別一般日常網上福利圖；超人氣女神小影其Youtube Channel坐擁有接近10萬的訂閱者，是次大賣日系少女主題。

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網上女神靚女插畫家

而出名是大胃王的網絡紅人Suet E，為是次年曆出盡百變造型，有花樣年華復古look、超性感魔鬼VS熟女天使。

還有曾上《戀講嘢》的23歲插畫家KitKat，多款水着造型現身，參演拍電影《#PTGF出租女友》的娜美以仙氣女神造型登場；同時有。

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