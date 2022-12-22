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【冬至湯圓】湯圓熱量高食4粒=1碗飯　餡料功效大不同2款最健康

保健美顏 13:38 2022/12/22

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湯圓熱量高食4粒等於1碗飯，中醫、營養師拆解餡料功效。

今天是冬至，傳統習俗上都會吃湯圓，象徵一家人團團圓圓。不過湯圓熱量其實不低，4粒相約於1碗飯的熱量，進食太多隨時卡路里超標。

4粒湯圓=1碗飯

尚營坊高級營養師黃凱詩曾接受TOPick訪問時指，一粒湯圓熱量通常約50至60千卡，故吃3至4粒已經等於1碗飯(約210千卡)。以一粒湯圓(約20克)為例子，脂肪和糖分平均為2至3克及1至1.5克。

蕃薯紫薯餡料最健康

在不同湯圓餡料的選擇中，黑芝麻與花生屬較高脂食物。至於紅豆蓉餡料，則脂肪未算高，但製造商或加入糖分，變相成為高糖選擇。她指出，市民如想吃得健康，可以選擇蕃薯、紫薯等餡料，因其主要成分是澱粉質，熱量不高之外，其用油少、脂肪比例也算低，是較健康的選擇。

至於現時有部分湯圓以水晶包皮取代糯米皮，黃凱詩表示，兩者的沾米粉和糯米粉比例，以及形態有所不同，致肥或健康程度大致相同。

湯圓甜膩只宜淺嚐

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）過去曾在Facebook專頁「CheckCheckCin」指出，在中醫角度，湯圓甜膩，容易生濕，糯米雖暖胃，但性質黏滯滋膩難以消化，只宜淺嚐。她建議市民，配合體質去選擇最適合自己口味的湯圓，盡量減輕身體負擔。

餡料功效大不同

黑芝麻

功效：益肝腎、養血烏髮、潤腸通便

適合對象：陰虛、陽虛、氣虛、血虛人士

豆沙

功效：豆沙由紅豆製成，能補血和胃

適合對象：陰虛、陽虛、氣虛、血虛人士，能改善氣血虛弱情況

花生

功效：補氣潤肺、健脾開胃

適合對象：氣虛、血虛及食慾差人士，哺乳中的產婦

食用注意事項

1.流心湯圓

無論視覺效果或是口感都比較好，但流心效果是因為加入了豬油或牛油，不宜多吃

2. 薑湯湯圓

薑湯加入生薑和片糖炮製

生薑：性熱能發汗散寒

片糖：暖胃，較適合陽虛、偏寒體質人士食用

注意：濕熱體質，或身體有偏熱症狀（例如喉嚨痛、口瘡、暗瘡、便秘等）不宜食用，以免火上加油。

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責任編輯：羅嘉欣

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