【猝死危機】兩孩爸爸戲院看《阿凡達：水之道》　太興奮致心臟病發猝死

▲ 【猝死危兩孩爸爸戲院看《阿凡達：水之道》，太興奮導致心臟病發猝死。

最近上映的《阿凡達：水之道》令全球戲迷引頸以待。而日前印度一名男子睇戲時，就疑似因為太亢奮而在戲院中突然暈倒，導致心臟病發，送院後不治猝死。

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綜合外國媒體報道，印度男子Lakshmi Reddy Srinu在上周六（17日）與弟弟到戲院觀看《阿凡達：水之道》時，疑似因為過於興奮，在電影播放到一半期間突然倒地不起。弟弟馬上通知職員並將其送院治理，惟男事主最終送達醫院後，仍宣告不治。

醫院院長Sanjeev Gera表示，男事主曾確診新冠肺炎。而曾染疫的人，血管會持續發炎。以本次病例而言，若患者因情緒興奮而血壓升高，就有可能令心臟動脈破裂，繼而導致心臟驟停。

Aster CMI醫院駐診醫生Pradeep Kumar D亦有受訪指出，男事主的猝死是由於情緒過於激動所致，並表示「電影本身不太可能導致死亡」。男事主Lakshmi Reddy Srinu是一名兩孩爸爸，本身患有高血壓病史。

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責任編輯：羅嘉欣