【亡女遺物】妻確診發高燒難求退燒藥　夫絕望下驚見「過世女兒的禮物」

▲ 內地一名人妻確診發高燒沒退燒藥，絕望下發現亡女留下了兒童退燒藥。

內地爆發疫情，市民瘋搶退燒藥，成人用的「布洛芬」藥物一藥難求。內地有名人夫為確診妻撲藥不果，眼見太太發高燒卻沒藥醫幫不上忙，大感心痛，在絕望之時，他在家中發現已故2歲女兒因肺炎而配的兒童退燒藥，有感是給媽媽的「禮物」。

退燒藥難求

綜合內地傳媒報道，內地近日疫情再爆發，各地藥物供不應求，尤其成人用的退燒類藥更被瘋搶，浙江一名微博博主「櫻桃爸爸」近日指妻子確診，周一（19日）晚他和太太連夜排隊做核酸檢測，太太翌日確診發高燒，需留家隔離，他外出為老婆撲藥物，可是到藥房都沒有藥物，貨架空空如也。

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有數間藥房店員叫他翌日一早再去買藥，可是他擔心發高燒的妻子等不到，苦無對策下，他嘗試在家裏找藥物，不停翻箱倒櫃，最後意外在雪櫃發現過世女兒的「禮物」，是女兒「櫻桃」在1歲多患肺炎時配的退燒藥物。在影片中，可見藥物是含有「布洛芬」的藥物，標明是兒童退燒藥，據悉兒童用藥劑量跟成人藥不一、成分大致適用，相信亦有助染疫妻退燒。

最新影片︰

想念2歲亡女

此時，爸爸看到藥物有關亡女的資料，印上她的名字、當時是1歲2個月大，想到亡女生病的景況很心痛，

看到你的名字，爸爸再一次老淚縱橫。你知道嗎？你的每一次生病都牽動了爸爸的心……

影片中記錄當時女兒的病況，爸爸擔心她發燒、肺炎，當要去醫院吊鹽水、驗血時，爸爸很心痛年紀小小的女兒要拮針，但從沒想到女兒在2歲時因意外離開了。而女兒留下的退燒藥，成為了「禮物」去助確診媽媽退燒用。

櫻桃！是你在幫爸爸照顧媽媽嗎？

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獨自乘升降機墮樓亡

據內媒報道，已故女兒「櫻桃」於今年6月14日身亡，當時一名保姆帶她乘電梯時，保姆顧著玩手機出𨋢，將女童獨留在電梯中，女童恐慌而亂按𨋢掣，到8樓時衝出外墮樓身亡。事後，爸爸曾拍片提及女兒事故，希望女兒事件能喚醒更多人的關注和警醒，關注幼兒安全和保姆行業規範。

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責任編輯︰王明芳