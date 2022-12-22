【好去處】上窰民俗文物館明起重開　市民可免費進場參觀

▲ 上窰民俗文物館明日重新開放。（政府新聞處）

康樂及文化事務署今日（22日）宣布，因維修工程而暫時關閉的上窰民俗文物館明日（23日）重新開放，市民可免費進場。

上窰民俗文物館是一座建於19世紀末的客家村舍，上窰村和鄰近的一座灰窰於1981年被列為法定古蹟，重修後於1984年開放為博物館。重修的客家村落設有房舍、敞闊的曬坪及其他附設建築結構，包括廚房、牛欄、豬舍及一座6米高的更樓，並陳列了各種當年客家的農具及家具，重現上窰昔日簡樸的鄉村風貌。



上窰民俗文物館位於西貢北潭涌自然教育徑，10月至2月期間的開放時間為上午10時至下午5時；3月至9月期間的開放時間為上午10時至下午6時；逢星期二（公眾假期除外）和農曆年初一、初二休館，巿民可免費入場參觀。詳情可按此瀏覽網站。康文署提醒，根據現行「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」的人士不得進入康文署轄下博物館。

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責任編輯：黃悅晴