  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 13:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】上窰民俗文物館明起重開　市民可免費進場參觀

社會 12:36 2022/12/22

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

上窰民俗文物館明日重新開放。（政府新聞處）

康樂及文化事務署今日（22日）宣布，因維修工程而暫時關閉的上窰民俗文物館明日（23日）重新開放，市民可免費進場。

上窰民俗文物館是一座建於19世紀末的客家村舍，上窰村和鄰近的一座灰窰於1981年被列為法定古蹟，重修後於1984年開放為博物館。重修的客家村落設有房舍、敞闊的曬坪及其他附設建築結構，包括廚房、牛欄、豬舍及一座6米高的更樓，並陳列了各種當年客家的農具及家具，重現上窰昔日簡樸的鄉村風貌。
　　 
上窰民俗文物館位於西貢北潭涌自然教育徑，10月至2月期間的開放時間為上午10時至下午5時；3月至9月期間的開放時間為上午10時至下午6時；逢星期二（公眾假期除外）和農曆年初一、初二休館，巿民可免費入場參觀。詳情可按此瀏覽網站。康文署提醒，根據現行「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」的人士不得進入康文署轄下博物館。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
今日 11:45
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
今日 12:06
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
【揚威海外】《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎者蘇頌文望港漫得到更多人重視
今日 12:25
【揚威海外】《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎者蘇頌文望港漫得到更多人重視

你可能感興趣

【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
今日 11:45
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
今日 12:06
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
【揚威海外】《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎者蘇頌文望港漫得到更多人重視
今日 12:25
【揚威海外】《回憶見》奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎者蘇頌文望港漫得到更多人重視
好去處 上窰民俗文物館 康文署 文娛藝術 博物館 古蹟

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
13:32 2022/12/21
【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
16:39 2022/12/21
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘
16:46 2022/12/21
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘