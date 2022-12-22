  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音】周吉佩作出匪夷所思決定　肥媽：你都Short Short哋

娛樂 13:26 2022/12/22

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《中年好聲音》

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在聖誕節（12月25日）播出的一集，將繼續進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，將有19名選手出場，當中更有4位勇奪5盞燈佳績。

上回合的其中一位5盞燈得主周吉佩（吉吉），因一個匪夷所思決定，搞到大家「𢱑晒頭」！

【中年好聲音】「Bill哥哥」吳大強拋媚眼冧肥媽　張佳添：你做偶像派得喇！

肥媽：你都Short Short哋

事緣選唱炎明熹《複雜》的吉吉，由於表現失準需接受台下選手挑機，但吉吉竟出乎意料地揀了實力者「小龍女」龍婷做對手，嚇到全場「O晒嘴」，伍仲衡直言：「做咩揀佢，你自殺咩！係咪想唔玩呀？」肥媽則拋出一句：「你都Short Short哋！」

其實龍婷於2017年已稱霸旺角行人專用區，2019年時參加了央視舉辦的《星光大道》，勇奪該年度總冠軍。

而以鄧麗君腔見稱的龍婷今集獻唱張惠妹的《我最親愛的》。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

李思林向妹妹李玟訴心聲

觀眾較為熟悉的選手就有李玟胞姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、鄺文珣老公應德榮。

李思林選唱《明星》，並透露這是妹妹李玟最愛的一首歌：「CoCo（李玟）開演唱會永遠都會唱呢隻歌，因為佢從來冇見過爸爸，佢唱呢首歌就好似同爸爸講：『我依家喺台上表演喇。』」

思林更特意改了部分歌詞，藉此向妹妹盡訴心中情，思林哽咽謂：「我哋細個好艱難，成日見唔到媽媽，因為佢要搵食養大三個小朋友。我哋遭人白眼時都會一齊望住啲星星，今次揀呢首歌，係想話畀佢（李玟）聽我想做佢嘅星星。」

李思林

陳早怡：我個人好易唔開心

46歲的陳早怡則自封「高敏」人士，她接受製作組訪問時透露：「我個人好易唔開心、好自卑，覺得自己唔係好適合唱歌同幕前工作，屋企人都知我性格好敏感，都擔心我承受唔到負評，但係爸爸任何情況都只係同我講：『I Love You』、『I Support You』，好多謝佢哋嘅關心。」早怡獻唱莫文蔚的《愛》，獲肥媽稱讚唱得有感情。

另外，52歲的應德榮則獻唱陳曉東的《這種年紀》，歌曲作曲者正是評審之一的伍仲衡。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片推介：丁子朗專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
12:08 2022/11/29
【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
16:19 2022/12/05
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
【開心速遞】賈名媛與男友共患難相扶持　邱芷微參加《中年好聲音》成民選冠軍
13:50 2022/12/09
【開心速遞】賈名媛與男友共患難相扶持　邱芷微參加《中年好聲音》成民選冠軍
【中年好聲音】孝順朱Ling現身為父打氣　吳偉豪爸爸獻唱勾起評判珍貴回憶
16:53 2022/12/09
【中年好聲音】孝順朱Ling現身為父打氣　吳偉豪爸爸獻唱勾起評判珍貴回憶
【中年好聲音】夫婦檔參賽閃爆全場　肥媽觸景傷情憶亡夫：我同我老公都係咁
14:55 2022/12/12
【中年好聲音】夫婦檔參賽閃爆全場　肥媽觸景傷情憶亡夫：我同我老公都係咁
【詩民歌】區瑞強分享中年好聲音秘訣　林志美感恩天生擁有靚聲
15:54 2022/12/13
【詩民歌】區瑞強分享中年好聲音秘訣　林志美感恩天生擁有靚聲
【中年好聲音】「Bill哥哥」吳大強拋媚眼冧肥媽　張佳添：你做偶像派得喇！
18:43 2022/12/19
【中年好聲音】「Bill哥哥」吳大強拋媚眼冧肥媽　張佳添：你做偶像派得喇！

你可能感興趣

【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
12:08 2022/11/29
【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
16:19 2022/12/05
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
【開心速遞】賈名媛與男友共患難相扶持　邱芷微參加《中年好聲音》成民選冠軍
13:50 2022/12/09
【開心速遞】賈名媛與男友共患難相扶持　邱芷微參加《中年好聲音》成民選冠軍
肥媽 綜藝節目 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
13:32 2022/12/21
【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
16:39 2022/12/21
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘
16:46 2022/12/21
【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘