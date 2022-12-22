【中年好聲音】周吉佩作出匪夷所思決定　肥媽：你都Short Short哋

▲ 《中年好聲音》

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在聖誕節（12月25日）播出的一集，將繼續進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，將有19名選手出場，當中更有4位勇奪5盞燈佳績。

上回合的其中一位5盞燈得主周吉佩（吉吉），因一個匪夷所思決定，搞到大家「𢱑晒頭」！

【中年好聲音】「Bill哥哥」吳大強拋媚眼冧肥媽 張佳添：你做偶像派得喇！

肥媽：你都Short Short哋

事緣選唱炎明熹《複雜》的吉吉，由於表現失準需接受台下選手挑機，但吉吉竟出乎意料地揀了實力者「小龍女」龍婷做對手，嚇到全場「O晒嘴」，伍仲衡直言：「做咩揀佢，你自殺咩！係咪想唔玩呀？」肥媽則拋出一句：「你都Short Short哋！」

其實龍婷於2017年已稱霸旺角行人專用區，2019年時參加了央視舉辦的《星光大道》，勇奪該年度總冠軍。

而以鄧麗君腔見稱的龍婷今集獻唱張惠妹的《我最親愛的》。

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李思林向妹妹李玟訴心聲

觀眾較為熟悉的選手就有李玟胞姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、鄺文珣老公應德榮。

李思林選唱《明星》，並透露這是妹妹李玟最愛的一首歌：「CoCo（李玟）開演唱會永遠都會唱呢隻歌，因為佢從來冇見過爸爸，佢唱呢首歌就好似同爸爸講：『我依家喺台上表演喇。』」

思林更特意改了部分歌詞，藉此向妹妹盡訴心中情，思林哽咽謂：「我哋細個好艱難，成日見唔到媽媽，因為佢要搵食養大三個小朋友。我哋遭人白眼時都會一齊望住啲星星，今次揀呢首歌，係想話畀佢（李玟）聽我想做佢嘅星星。」

▲ 李思林

陳早怡：我個人好易唔開心

46歲的陳早怡則自封「高敏」人士，她接受製作組訪問時透露：「我個人好易唔開心、好自卑，覺得自己唔係好適合唱歌同幕前工作，屋企人都知我性格好敏感，都擔心我承受唔到負評，但係爸爸任何情況都只係同我講：『I Love You』、『I Support You』，好多謝佢哋嘅關心。」早怡獻唱莫文蔚的《愛》，獲肥媽稱讚唱得有感情。

另外，52歲的應德榮則獻唱陳曉東的《這種年紀》，歌曲作曲者正是評審之一的伍仲衡。

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