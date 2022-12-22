【家庭悲劇】長年受監控考醫科9次失敗被罵　獨女難忍虎媽終下毒手弒母分屍

▲ 一名女子長年受媽媽監控，考醫科9次失敗被罵，最終下毒手弒母分屍。

教養子女不能過分放任，高壓教育亦會帶來反效果。日本2018年發生一宗轟動社會的弒母分屍案，一名獨生女子因長年受媽媽監控，又要求她要考上醫科，她考了9次失敗被媽媽責罵。日積月累下，她無法忍受控制狂媽媽對她的所作所為，終於狠下毒手。

綜合日本傳媒報道，最近由前司法記者齊藤彩的新書《母親的詛咒，女兒的監獄》（母という呪縛 娘という牢獄）出版，正是講述這宗弒母分屍的案件，她更與在獄中的兇手書信往來，揭露更多內情。新書令案件再次為人討論，甚至有人同情兇手，認為她慘被母親操控，迫到盡頭而動殺機。

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媽媽自小栽培盼成材

2018年3月，有人在滋賀縣河流發現一堆女性遺體殘肢，證實為58歲的婦人桐生忍，現場只距離其寓所數分鐘路程。警方隨後展開調查，並在同年6月和9月，先後以遺棄屍體及謀殺罪名，拘捕當年34歲的死者女兒桐生希。她最初否認殺人，至案件在高等裁判所審理時，她終於承認謀殺，被判囚10年。

桐生希為家中獨生女，父親因工作關係長年留宿員工宿舍，她自幼與媽媽「相依為命」。到底一對親密到連洗澡都在一起的母女，究竟發生了甚麼事？媽媽一直期待女兒將來有所成就，自小已購買大量教材，希望她能成為一位醫生。而桐生希受漫畫《怪醫秦博士》啟發，亦立志為醫。只是她升中後成績未如理想，欲放棄志願，但媽媽堅持要求她考上國立大學的醫學院。

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考醫失敗轉考助產士

為了滿足媽媽的期望，桐生希花9年時間不斷重考仍落榜，最終媽媽退而求其次，要求她成為助產士，最終她於2014年考入醫科大學護理系。不過，她至少兩次應考助產士考試，卻未能合格，媽媽不斷責罵她，並拋下狠話「你的失敗連累我跌落不幸深淵」。

2018年1月，桐生希忍受不了媽媽，決定在家中殺害媽媽及分屍。她犯案後於社交平台留言：

我打敗了怪物，鬆一口氣。

想過沒有媽媽的生活

齊藤彩的新書透露，桐生希（書中化名高崎明里）多年失業造成生活壓力很大，也成為她行兇的動機。她曾否認謀殺媽媽，更指媽媽死於自殺，但遭警方否定「用菜刀割頸自殺的話，會濺出大量的血」、「你已背叛媽媽的期望很長時間了，你考助產士失敗，不至於令她突然想自殺」。

桐生希直言殺害媽媽，是為了擺脫她，過著沒有她的生活，但她不想因謀殺而入獄。她最初認為沒謀殺的證據，只是遺棄屍體罪可緩期執行，因此不認罪。她亦承認過去30多年來，一直對媽媽說謊，也習慣過著滿布謊言的人生。

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責任編輯︰王明芳