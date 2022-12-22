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【手機充電】手機充電突爆炸　全屋起火致一死一傷 【附安全充電貼士】

食用安全 17:13 2022/12/22

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手機充電突爆炸，全屋起火致一死一傷 。

再有手機充電引發爆炸的慘劇發生，事件更造成一死一傷。事發於印尼「Pasuruan」地區，當地有居民於本月10日在家中觀看世界盃比賽時，聽到巨響，繼而發現外面有房屋起大火，單位內有2名住戶被救出時已被嚴重燒傷，其中一位更最終傷重身亡。警方調查後，懷疑是因手機充電爆炸肇禍，但未知是電池，還是充電器過熱所致。

最新影片:

根據外媒報導，有關手機型號疑似是 iPhone，爆炸發生時，手機正進行充電。火警令單位內的兩名受害者身上造成 90% 及 80% 燒傷，在醫院搶救後其中一名受害者最終不治，有關經濟損失達1 億印尼盾(約$50,000港元)。

(網上圖片)

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

  • 正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。
  • 正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。
  • 正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣

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