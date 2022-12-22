【違規僭建】業主立案法團不遵清拆令　被罰款逾9萬元

▲ 業主立案法團不遵清拆令，被罰款逾9萬元。（資料圖片）

屋宇署今日（22日）表示，一個業主立案法團由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周於東區裁判法院被定罪及判罰款96,000元。

有關命令涉及銅鑼灣利園山道一幢商住大廈公用地方的若干僭建物，包括在外牆附建的伸建物、設有上鎖裝置的防火門，在逃生樓梯加建的鐵閘及搭建物。該些僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該大廈的業主立案法團發出清拆令。由於有關法團沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於本月15日在東區裁判法院被定罪及罰款。

屋宇署發言人稱僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：楊佩瑩