【新冠肺炎】梁子超稱醫療系統明顯受壓　籲市民節日外出仍要注意防疫

▲ 梁子超呼籲市民節日外出時，仍要做好防疫措施。(陳靜儀攝)

聖誕佳節即將來臨，不少市民會外出慶祝。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（22日）說，現時確診數字仍然高企，醫療系統明顯受壓，加上冬季期間感染其他呼吸道疾病風險增加，呼籲市民節日外出時，仍要做好防疫措施。

梁子超指，現時香港疫情處於高位，並會繼續上升，加上每日新增入院人數接近500人，現有逾4,000名新冠確診留院，對醫療系統大之餘，亦憂會更易造成院內交叉感染。他指，除下口罩的活動風險較高，提醒市民於節日時仍要做好防疫措施。

對於當局日前宣布進一步放寬防疫措施，並會檢視師生每日快測要求，梁子超認為，如果當局取消學生每日快測要求，應逐步推行，因幼稚園及小學生家中或有更年幼的兒童未打齊針，亦預料放寬後或引致一波短暫傳播。至於是否可以放寬口罩令，他認為，要冬季過後才可考慮放寬更多措施。

與內地通關方面，梁子超預料，影響內地疫情的主要因素為通關，而香港亦以本地傳播為主，故相信兩地通關對疫情亦不會造成很大風險。

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責任編輯：黃悅晴