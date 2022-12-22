【兩大女神】黎姿陳法拉驚喜同框　Gigi大讚對方初演戲已具天份

▲ 黎姿同法拉難得見面。

已成功打入荷里活的陳法拉，近日回港接拍影帝張家輝自編自導自演的第4部作品《贖夢》，法拉首次與家輝合作即扮演夫婦，劇情交代二人於生活上面對壓力，被迫面對現實的殘酷，搞到噩夢頻頻兼被精神病纏繞，令觀眾大呼期待。

早前二人出席電影開鏡拜神，法拉表示返港拍戲親切感依舊，看見大家共同為香港電影努力而感到十分感動：「好多新入行嘅工作人員，一聽到要做嘢即刻跑來跑去，表現好落力，佢哋喺香港電影嘅希望，同埋我自己真係好想同家輝合作。」

【贖夢】張家輝第4度自導自演 陳法拉演精神病婦騷演技

▲ 陳法拉與黎姿兩大女神。

兩大女神見面

既然要為新戲拍攝，近日法拉忙裏偷閒到了黎姿（現名馬黎珈而，Gigi）的醫美公司做保養，兩大女神難得驚喜同框，令不少網民大即使她們已為人母，惟臉上仍看不到有任何歲月的痕跡。

Gigi並在社交網分享二人見面照，並大讚法拉的美貌十年如一：「咁多年見你都係咁樣靚，生完BB仍然Keep得好 Fit。」法拉亦同樣讚Gigi保養得宜。

▲ 二人談得十分開心。

Gigi大讚法拉初時演戲已有天份

傾談中，法拉問Gigi還否說記得二人初次合作是那部劇集，Gigi指是TVB劇集《通天幹探》，並憶述當年已覺得對方是女神：「嗰陣時你係新人，但我覺得你好有天份，你第一部戲你已經好自然，我見到你好勤力。」

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法拉選美入行 至今成國際女星

正如Gigi所言，法拉有樣貌有演技，她在2005年國際華裔小姐競選套奪得亞軍後繼而入行，很快便獲無綫力捧，參演多部劇集亦有亮眼表現，包括《溏心風暴》﹑《有營煮婦》﹑《公主嫁到》等，更憑《巾幗梟雄之義海豪情》演「晴晴」一角而人氣急升，終在《2010年萬千星輝頒獎典禮》奪得最佳女配角獎項。

在2015年法拉考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。

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隨後在2018年，法拉在茱莉亞學院碩士畢業，更成為該校的首位華人碩士畢業生。

此後，法拉開始進軍荷里活，不但於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場演出，及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太，搖身一變現已成國際女星。

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