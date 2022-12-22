【聖誕2022】千両期間限定外賣自取聖誕盛　45件壽司+11款刺身+卷物$2,868

▲ 千両聖誕派對盛6至8位享用$2,868（餐廳提供）

今個聖誕，千両特別推出兩款全新聖誕派對盛，有多款刺身、壽司、精選甜品及頂級清酒，為大家聖誕派對送上窩心驚喜。

聖誕派對盛分別有「6至8位享用」及「3至4位享用」兩款選擇，6至8位享用包括有極上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、卷物聖誕盛、炙燒壽司聖誕盛、龍蝦牛油果凱撒沙及北海道紐約芝士蛋糕。凡惠顧此套餐，會附送瀧澤純米吟釀一枝。

3至4位款式則適合家庭或朋友小聚會享用，包括特上刺身聖誕盛、特上壽司聖誕盛及龍蝦牛油果凱撒沙律，並額外附送北海道小樽提拉米蘇一份，為聖誕大餐增添甜蜜滋味。而凡惠顧聖誕派對盛，即可獲贈精美保溫袋。

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除限定派對盛外，亦有多款刺身及壽司盛可追加，如吞拿魚壽司聖誕盛及炙燒壽司聖誕盛等，款式包羅萬有。

鍾情日式美饌的話，亦可點其他時令魚鮮及清酒，如中吞拿魚腩牡丹蝦刺身拼盤、三文魚腩壽司、海膽軍艦、大吞拿魚腩、油甘魚腩及三文魚腩壽司、瀧澤純米吟釀及七賢風凛美山純米。

千両外賣自取聖誕盛於全線14間分店限定發售，亦可在網上訂購平台預訂，只需提前最少24小時，完成幾個簡單步驟即可輕鬆下單，並於千両分店自取。

由即日起至2023年1月2日期間預訂並繳付全費，千両會員或Mastercard持卡人可享9折優惠。所有聖誕盛只供外賣自取，不設堂食享用。

記者︰黃依情