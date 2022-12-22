【性侵姪女】涉非禮15歲低智商姪女　清潔工認「衰咸濕」判囚16個月

▲ 區域法院。（資料圖片）

39歲清潔工涉贈送手機予15歲低智商姪女後，三度於家中撫摸姪女胸部及下體，事後再給予200元零用錢。社工與事主會面時察覺有異，報警處理。清潔工被捕後，於警誡下承認「衰咸濕」而摸事主，今（22日）於區域法院承認3項非禮罪，被判監16個月，法官判刑時指，事件令事主本已坎坷的年青生命帶來更大傷害，除監禁外沒有其他方式處理。

被告K. K. L.（案發時39歲，清潔工），承認3項猥褻侵犯另一人罪，事發於2019年11月至2020年2月期間。

代表律師求情指，本案並非嚴重非禮事件，被告因妻子早年離世而把持不住，從而非禮事主X。被告還押時已反省，出獄後會與母親同住，重犯機會低。

法官判刑時指，判刑需以保護幼童為首要考慮，X智力低於常人，亦有專注力不足，是較易受成年人控制的弱勢社群。被告於案中雖未有違反誠信，但被告卻利用長輩及同居之便侵犯X，又曾威逼利誘X，令X擔心被收回手機，而供被告淫辱。

法官指，X於1歲時因受父母虐待而兩度入住兒童機構，惟回歸家庭後又遭被告性侵，事後更遭祖父責罵。法官指，創傷報告顯示X腦海不斷浮現案發畫面，事件令其本來坎坷的年青生命帶來更大傷害，除監禁外沒有其他方式處理。

法官續指，事件在數個月內發生，被告乘家人不在家時侵犯X，X於侵犯中受到傷害，考慮被告認罪，判監16個月。

案情指，X案發時智商為67，案發時為14至15歲，是被告的姪女，X與2名胞妹、祖父母及被告同住。2019年12月，X與駐校社工會面，其間透露收下被告手機及零用錢，社工遂起疑，轉介X至社會福利署社工跟進。其後X向社署社工透露被告要求「陪瞓」，並猥褻侵犯X，社工遂報警處理。

及至2020年2月5日，X進行錄影會面，指X曾遺失手機，被告買了1部手機給她，及後威脅X若不聽話便收回手機。X指於，2019年11月10日晚上11時左右至午夜12時左右，被告待家人睡覺後，叫X到睡房「打機」，其間伸手入X衣服及胸圍内抓她胸部，又隔着X短褲用食指非禮其下體，行為持續至翌日凌晨2時，被告事後給她200元零用錢。

X續指，及至2020年1月25日，即農曆年初一深夜，被告於睡房內抓X胸部及下體。最後一次事件則發生於2020年2月2日晚上8時左右，被告叫X到睡房陪他睡覺，X躺在床上玩被告手機，被告其後伸手入X衣服及胸圍抓其胸部半小時左右，其間X感到被告的尖指甲刮到皮膚，被告隨後再隔着X短褲用撫摸其下體。

X續指，她曾要求被告停止，但不獲理會，被告事後給予200元零用錢X，X翌日洗澡發現胸部有被告造成的抓痕。X又表示擔心被告人收回其手機，故一直啞忍對方侵犯。

被告最終2020年2月5日於家中被捕，警誠下承認「衰咸濕」而撫摸X。被告另於兩次警誡錄影會面中承認曾撫摸過X胸部及下體。

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記者：梁錦麟