  • 19°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 18:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性侵姪女】涉非禮15歲輕度智障姪女　清潔工認「衰咸濕」判囚16個月

社會 13:17 2022/12/22

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

區域法院。（資料圖片）

39歲清潔工人涉贈送手機予15歲輕度智障姪女後，三度於家中撫摸姪女胸部及下體，事後再給予200元零用錢。社工與事主會面時察覺有異，報警處理。清潔工被捕後，於警誡下承認「衰咸濕」而摸事主，今（22日）於區域法院承認3項非禮罪，被判監16個月，法官判刑時指，事件令事主本已坎坷的年青生命帶來更大傷害，除監禁外沒有其他方式處理。

被告案發時39歲，報稱清潔工人，承認3項猥褻侵犯另一人罪，事發於2019年11月至2020年2月期間。

代表律師求情指，本案並非嚴重非禮事件，被告因妻子早年離世而把持不住，從而非禮事主X。被告還押時已反省，出獄後會與母親同住，重犯機會低。

法官判刑時指，判刑需以保護幼童為首要考慮，X智力低於常人，亦有專注力不足，是較易受成年人控制的弱勢社群。被告於案中雖未有違反誠信，但被告卻利用長輩及同居之便侵犯X，又曾威逼利誘X，令X擔心被收回手機，而供被告淫辱。

法官指，X於1歲時因受父母虐待而兩度入住兒童機構，惟回歸家庭後又遭被告性侵，事後更遭祖父責罵。法官指，創傷報告顯示X腦海不斷浮現案發畫面，事件令其本來坎坷的年青生命帶來更大傷害，除監禁外沒有其他方式處理。

法官續指，事件在數個月內發生，被告乘家人不在家時侵犯X，X於侵犯中受到傷害，考慮被告認罪，判監16個月。

案情指，X案發時智商為67，案發時為14至15歲，是被告的姪女，X與2名胞妹、祖父母及被告同住。2019年12月，X與駐校社工會面，其間透露收下被告手機及零用錢，社工遂起疑，轉介X至社會福利署社工跟進。其後X向社署社工透露被告要求「陪瞓」，並猥褻侵犯X，社工遂報警處理。

及至2020年2月5日，X進行錄影會面，指X曾遺失手機，被告買了1部手機給她，及後威脅X若不聽話便收回手機。X指於，2019年11月10日晚上11時左右至午夜12時左右，被告待家人睡覺後，叫X到睡房「打機」，其間伸手入X衣服及胸圍内抓她胸部，又隔着X短褲用食指非禮其下體，行為持續至翌日凌晨2時，被告事後給她200元零用錢。

X續指，及至2020年1月25日，即農曆年初一深夜，被告於睡房內抓X胸部及下體。最後一次事件則發生於2020年2月2日晚上8時左右，被告叫X到睡房陪他睡覺，X躺在床上玩被告手機，被告其後伸手入X衣服及胸圍抓其胸部半小時左右，其間X感到被告的尖指甲刮到皮膚，被告隨後再隔着X短褲用撫摸其下體。

X續指，她曾要求被告停止，但不獲理會，被告事後給予200元零用錢X，X翌日洗澡發現胸部有被告造成的抓痕。X又表示擔心被告人收回其手機，故一直啞忍對方侵犯。

被告最終2020年2月5日於家中被捕，警誠下承認「衰咸濕」而撫摸X。被告另於兩次警誡錄影會面中承認曾撫摸過X胸部及下體。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【違規僭建】業主立案法團不遵清拆令　被罰款逾9萬元
今日 12:49
【違規僭建】業主立案法團不遵清拆令　被罰款逾9萬元
【打擊毒品】警搗破上水大麻種植場拘兩人　檢近千棵大麻植物市值約1,400萬
今日 13:06
【打擊毒品】警搗破上水大麻種植場拘兩人　檢近千棵大麻植物市值約1,400萬
【打擊毒品】掏空錄影機機身藏毒　海關機場檢值約3,500萬懷疑氯胺酮
今日 13:13
【打擊毒品】掏空錄影機機身藏毒　海關機場檢值約3,500萬懷疑氯胺酮

你可能感興趣

【違規僭建】業主立案法團不遵清拆令　被罰款逾9萬元
今日 12:49
【違規僭建】業主立案法團不遵清拆令　被罰款逾9萬元
【打擊毒品】警搗破上水大麻種植場拘兩人　檢近千棵大麻植物市值約1,400萬
今日 13:06
【打擊毒品】警搗破上水大麻種植場拘兩人　檢近千棵大麻植物市值約1,400萬
【打擊毒品】掏空錄影機機身藏毒　海關機場檢值約3,500萬懷疑氯胺酮
今日 13:13
【打擊毒品】掏空錄影機機身藏毒　海關機場檢值約3,500萬懷疑氯胺酮
罪案 網絡熱話 同居 社工 虐待 弱勢社群 社會福利 專注力不足 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
13:32 2022/12/21
【食用安全】2款即食麵被驗出殘留致癌農藥　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險
【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
今日 11:01
【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪
16:39 2022/12/21
【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪