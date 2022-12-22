【放寬防疫】工展會率先開放試食　參展商料生意額翻倍

▲ 市民今日起可於工展會內試食。（陳永康攝）

疫情近3年以來，大型展覽活動都不得試食。不過政府已於早前宣布，自今日（22日）起，容許在公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍飲食，現正於維園舉行的「第56屆工展會」率先受惠。

工展會尚未開放入場，門口已有逾百人長龍。而場內不少參展商亦已準備派發試食品吸引客人，當中包括售賣零食、乾貨、飲料、湯包的攤位，亦有少部分售賣海味攤位，提供花膠湯試食。財政司司長陳茂波亦親身到場視察，試食「榴槤蓉」等美食。

售賣海味的慶輝堂負責人陳先生已準備花膠、螺頭「煲湯」供客人試食。他指試食客人中，有約5至6成人會在試食後購買，預期開放試食將為生意額帶來2成增長。惟他亦直言，即便可以試食，生意額亦「無可能」回復疫情前水平，客人反應亦不似從前踴躍：「始終有啲人會驚疫情，唔敢除口罩。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Betty和華姐在試食陳先生攤位提供的花膠螺頭湯後，亦購入約750元的花膠和螺頭。雖然Betty指試食「無咩所謂」，無論是否提供試食，本來都已有意購買海味，但華姐亦坦言：「有試食就好啲，知道咩味。」

今年13歲的林同學入場後有試飲咖啡。雖然咖啡並非他的「心頭好」，但他亦對開放試食態度正面：「起碼會知道會買啲咩，好唔好味嘛。」

不過並非所有入場客人都樂於試食。每年都會到工展會購物陳先生夫婦則表示，無論試食與否，亦不會應響其購買意欲。而因要脫下口罩，陳太更指丈夫「唔中意試食」，陳先生亦笑稱：「穩陣啲吖嘛！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

糧食海味公司鈞泰員工藍女士指，今日提供核桃、紅棗、冬菇等試食品後，生意額明顯比昨日提升，客人試食後，當中更有7至8成人會出手購買。鈞泰負責人的女兒梁小姐形容，開放試食是「雙贏」：「客又開心，營業額又可以提高。」她預料，試食將令生意額大幅提升約1倍：

因為啲客食過，知道味道點，會更加大意欲去買。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津