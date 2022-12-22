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【冬日市道】屯門市廣場12月上半月生意額升12%　料冬至聖誕再增15%

社會 13:43 2022/12/22

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屯門市廣場服裝、禮品及餐飲行業人流及生意額升幅較為明顯。 （信和集團提供）

佳節臨近，商場對市況感正面。信和集團旗下屯門市廣場本月首半個月人流及生意額，均較上月錄得升幅，分別為8%及12%，其中服裝、禮品及餐飲行業升幅尤其明顯。集團預計暢旺市道會得以延續，預計冬至及聖誕假期人流及生意額，會分別上升10%及15%。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨著政府防疫措施進一步放寬及聖誕氣氛越趨濃厚，市民購物及外出用膳意慾旺盛，加上屯門市廣場多間新食肆進駐，為顧客帶來更多選擇及新鮮感，商場旗下不少餐廳在冬至訂座率已達8至9成。

集團預計冬至及聖誕假期人流及生意額，會分別上升10%及15%。（信和集團提供）

而由即日起至1月2日，屯門市廣場正舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅 START」 聖誕活動，當中包括7米高的巨型皮卡丘聯同三隻Pokémon新葉喵、呆火鱷和潤水鴨登場，同場傳說級 Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」亦會出現。於聖誕期間，商場更會舉辦「Pokémon 見面會」，粉絲可與上述4隻Pokémon見面及合照。場內亦有「Pokémon 冬日商品店」，部分貨品更是由日本限定貨品。

此外，信和集團近年引入多間新商戶，包括「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念店，除了在屯門市廣場開設外，將於2023年3月擴展至藍灣廣場，是新界西的首間分店，店舖面積近2萬平方呎，搜羅世界各地近1.5萬款生活百貨及新鮮食材，首次融入AR擴增實境技術及元宇宙遊戲元素，以互動體驗打造全新購物新地標。新店亦特意夥同多個品牌設置多個特色專區，包括「寶の林」保健養 生區、「寵」愛專區、Coffee Academics、美妝專區、日本清酒專區等。

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責任編輯：陳麗娜

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