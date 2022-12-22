【神婆預言】盲眼神婆4大預言　2023年將迎生化武器浩劫

▲ 保加利亞已故 ⌈盲眼神婆⌋ 遺下2023年四大預言。

保加利亞已故失明靈媒萬加（Baba Vanga），又稱 ⌈盲眼神婆⌋ ，留下的警世預言準確度高達85%。過去她曾預言2020年全球會爆發肺炎疫情、俄烏戰爭等，這些事都一一應驗了。直到2023年，她遺下這一年的4大預言，有指會有一場生化武器浩劫，更令人震撼的是將迎來太陽風暴大災難。

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2023年4大預言

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預言2020年全球爆發肺炎

⌈盲眼神婆⌋ 巴巴萬加於1996年去世，她3歲喪母，童年獨自生活直到父親從戰場回來，12歲的時候突然被一場沙塵暴吹走，事後在兩公里外被找回，亦因此失明。但自此她經常夢見奇怪的事情，可以窺視到未來，甚至準確在夢中預見自己離世、下葬的日期，同時也留下多個針對後世的預言。

這些年來，萬加過去成功預測911事件、2004年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。至於2020年的大事，她曾預言美國第45任總統將「患一種神秘疾病，令他失聰，並引致腦創傷。」同年，特朗普確診感染新冠肺炎，預言也算是應驗了。

雖然萬加已離世26年，但許多人對她的預言仍覺得 ⌈寧可信其有，不可信其無⌋ 。一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示，曾於1996年、萬加死前往探望。當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。Neshka並不知道萬加想表達什麼，由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思，她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」，Neshka才聯想到是一個隨口的預言，意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

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責任編輯：羅嘉欣