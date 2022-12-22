【高糖殺手】34歲男子報復式旅行　暴食3日後頭暈揭患糖尿病

▲ 34歲男子報復式旅行，暴食3日後頭暈揭患糖尿病。（iStock圖，非當事人）

新冠肺炎疫情持續多時，世界多地防疫措施開始陸續鬆綁。台灣一名34歲男子在旅行期間就開始「報復性進食」，短短3天期間吃下至少10項甜品及飲品，第4日他就開始頭暈乏力、視力變得模糊，求醫後發現血糖暴升，經診斷是高血糖所引發的急症，被確診是第二型糖尿病患者，腎功能及視網膜都已受影響。

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綜合台灣媒體報道，長安醫院家醫科醫師彭馨儀分享一宗病例，指有一名34歲黃姓男子早前進行「報復式」自助旅行，每到一個景點，就一口氣吃下好幾種當地知名甜品，第一日便連食幾種口味的雪糕，之後還吃下馬卡龍、朱古力熔岩慕斯等，第4日開始，他就出現頭暈乏力、視力模糊的徵狀。

男子求醫後證實血糖過高，其後被診斷為高血糖引發的急症，再經進一步檢查確診二型糖尿病，腎功能及視網膜都已受影響。經醫生問診後，原來男子早在一年前已得知自己有血糖過高的問題，惟當時因沒有出現明顯徵狀，而掉以輕心。

彭馨儀續指，人體若血糖過高，會令胰島β細胞不斷分泌胰島素，以降低血糖，長遠便會使胰島素的分泌漸變不足或失能。

彭馨儀並警告，有3至4成糖尿病患者屬死亡率15%的急症，此種情形叫「高滲透壓高血糖」。起初不一定會有不適，兩成患者要到昏迷狀態，送院時才發現視網膜受損、腎臟病變，屆時想積極治療也難以完全痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣