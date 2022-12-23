【為港爭光】港產城大女動畫師以《My Dear Son》獲獎　反思作為母親要了解自己放下執著

▲ 動畫師傅詠欣（Lilian）也是一位育有4歲兒子的母親，最近力作《My Dear Son》獲得日本DigiCon6 Asia香港及亞洲金獎。

懷胎十月孕育自己的骨肉，作為母親很多時候會在不知不覺間，將自己的希望投射在子女身上，然後塑造成自己心目中的他或她。動畫師傅詠欣（Lilian）也是一位育有4歲兒子的母親，最近的力作《My Dear Son》，就是她花了五、六年時間，作為母親自身反思的成果，並且得到日本TBS電視台主辦，CREATEHK贊助的DigiCon6 Asia香港及亞洲金獎。能夠獲獎，當然不是一蹴即就，傅詠欣這條動畫之路，已走了超過20年，要講的話就要由中三開始說起。

▲ 在剛舉行的第24屆TBS DigiCon6 Asia頒獎典禮，傅詠欣憑《My Dear Son》得到香港及亞洲金獎。（圖片：被訪者提供）

今時今日，只要你對某方面有興趣及熱誠，自學是完全可以的。「動畫是自學的，因為喜歡。記得那年中三暑假，問攝影學會借相機腳架來拍定格動畫。」今年37歲的傅詠欣，想當年的讀書年代是沒有電腦的，於是她要自己製作泥膠公仔，又或者在紙張逐格畫圖。

「做動畫1秒最少12格，5分鐘動畫就要畫3,600幾張，畫完還要油顏色，之後逐張拍攝，同一動作要做萬幾次。」聽傅詠欣的描述也覺得辛苦，當然現在有電腦就方便得多。

不過，就算熱愛也需要一些鼓勵才可以繼續前行。「我參加IFVA獨立短片及影像媒體比賽獲得青少年特別獎，對我是很大的鼓勵。」

原來後來她入讀香港城市大學的創意媒體學院（School of Creative Media）也與獲獎有關。「因為當時評判之一是城大的導師，我又未聽過城大有這學系，便嘗試入讀。」

▲ 《My Dear Son》由母親十月懷胎生產開始說起。（圖片：被訪者提供）

在城大學習思考講故事

但在城大，詠欣沒有主力學習動畫，因為已認識，反而她有修讀批判理論（Critical Theory）、當代藝術理論、民族學、社會學等等，因為她覺得如何思考是需要人教導啟發。

藝術是關於整個生命的，離不開生活，在城市發生的東西。創作時是需要一些觸覺，學會分析社會現況，再加上自身經驗。但創作不是純感性，需要與理性結合才成為一個作品。

當然製作動畫的經驗，也不是單從學校獲得，詠欣中七時未入讀大學，已參與了香港藝術中心的「i-city=我城」的動畫師系列，學了不少說故事的技巧，而城大畢業後，她也有投標不同機構的動畫製作。「像港台電視節目有外判計劃，發掘動畫創作人，我2015年就參加《8花齊放》這推動本土創意的動畫計劃，做了年多搞到患了肺炎。」

英國做動畫與港不同

去英國NFTS（National Film and Television School）讀碩士，可以說是詠欣的人生轉捩點。「我一向是自己做晒所有嘢——writer、producer、animation director、 admin、finance，但在NFTS我第一次有自己條team，我只需要專注做director，我終於明白點解之前咁辛苦。」

NFTS這間學校的特色，是每一個系只收8個學生，而每個人都要學習與不同的人合作。

「我以前做動畫，可以半年不出街，自己在家裏做；但這裏就不同，想學多啲嘢，一定要走出comfort zone，一定要與不同人合作——攝影師、product design、sound design，還要有social skills，一齊去酒吧飲嘢。」

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她說老師揀人是精挑細選，就算你做動畫幾勁都好，個人性格文靜也未必入到。她記得有個香港學生，因為英文不佳，就沒有被選中。在NFTS，詠欣製作了關於她婆婆的動畫《Fishing with Popo》，當中夾雜了她的家庭照片、人聲及回憶。

「劇本一向是我自己寫，但今次有writer，她問我問得很深入，問到一個位，我終於明白我為何要做這作品，可以說撕開了自己的面具，展現最誠實的一面。當作為導演明白了，與其他部門溝通就很容易，所以合作非常愉快。」這次的經驗，除製作了一齣自己很感動的動畫外，作為導演，詠欣第一次明白與整個團隊有同一個目標工作，那感覺實在太「正」了！

▲ 動畫師通常很少全職，何況在沒有工人下，詠欣還要照顧4歲的兒子。（圖片：被訪者提供）

透過作品思考母親定位

至於《My Dear Son》則是五、六年前便開始構思的作品，那時候詠欣的兒子還未出生，但身邊的朋友已開始有自己的小朋友。詠欣說︰

這個動畫是一個reflection，最終不是關於我和阿仔，而是問自己是一個怎樣的人？作為母親，身邊會有許多社會規範，告訴你要點樣教仔，想他變成怎樣的人。但作為母親，更加要認識自己是誰。拍完我不能立即告訴你我是誰，因為仍在改變。我可能是一個好急躁的母親，有少許控制狂，了解自己後，便可以放手這些執著。

雖然也有參加過不少比賽，得過不少獎項，但傅詠欣的夢想是做一齣動畫，10年之後看也很喜歡。今次主題，會否是《母親》？

記者：何小雲