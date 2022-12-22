【黃Viu劇集】安喜延化身慾女　演19禁韓劇《Hit the Spot》破格談性

▲ 安喜延主演全新都市女性愛情韓劇《Hit the Spot》。

由安喜延（Hani）和裴優熙主演的全新都市女性愛情韓劇《Hit the Spot》有望為你帶來㷫恰恰的火熱氛圍！劇集將於12月23日在「黃Viu煲劇平台」連播兩集。

全新都市女性愛情韓劇《Hit the Spot》圍繞二十代女性的職業、愛情和性生活，講述從未在性事上得到真正滿足的孫熙載（安喜延飾）和只享受性而不談戀愛的美娜（裴優熙飾），透過性輔導來了解自己的故事。

儘管二人的個性及想法大相逕庭，但仍陪伴彼此成長，並在過程中了解自我、追求更美好的愛情生活。

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釋出首波「19禁」預告

《Hit the Spot》由EXID成員安喜延（Hani）和 Dal★Shabet前成員裴優熙主演，劇情少有地從亞洲女性角度出發，並聚焦在現代女性熙載和美娜的火熱戀愛，以及二人面對新的姻緣時，如何坦率地展現自我感受的故事。

近日製作方釋出首波「19禁」預告，瞬間點燃網上熱話！只見片中不乏床戲和大膽的情慾場面，因此被韓國傳媒封為「歷代級尺度」、「讓寒冬變得火熱」；網民亦樂見以女性為主導的嶄新題材逐步走進大眾眼簾：「哇！新女性劇集終於要上映了！歡迎！」、「太有趣了！」、「我覺得世界變了很多，現在韓國也有女性視角的電視劇。」可見劇集未開播便成功抓住了觀眾的芳心。

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放低偶像包袱

近年Hani積極開拓演員之路，除了在《Ghost Doctor》本色演出明星角色，也在主演網劇《You Raise Me Up》憑藉泌尿科醫師一角展現爆笑演技，今次她更突破偶像身份，真實地傳達了女性鮮為人知的性愛故事，讓粉絲充滿期待！

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