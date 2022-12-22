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【上京述職】李克強接見李家超　稱充分肯定特首和港府工作

政治 16:31 2022/12/22

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李克強接見李家超。 （有線電視新聞片段截圖）

上任後首次到北京述職的特首李家超，今日下午在中南海紫光閣，獲國務院總理李克強接見。李克強形容，李家超上任特首半年以來，帶領特區政府積極回應香港社會的關切，為香港帶來活力，中央對李家超和特區政府的工作充分肯定。

李克強期望，特區政府貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，全面落實「愛國者治港」，團結帶領香港社會各界；全力支持港府和特首依法施政。

他續指，希望特區政府團結帶領香港廣大市民，按照國家所需、融入國家發展大局的過程中，更加充分香港的獨特的優勢，尤其是鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，打造國際科技中心。期望特區政府為香港市民帶來福祉。

會見時，李克強全程沒戴口罩，李家超則在發言時才除下口罩。

參與會見者亦戴著口罩，包括中聯辦主任駱惠寧。

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責任編輯：趙居逸

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