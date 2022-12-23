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【特首述職】習近平：香港在新時代新征程將大有可為　開場白未提兩地通關

政治 17:51 2022/12/23

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國家主席習近平接見特首李家超。

國家主席習近平今日（23日）下午接見在京述職的特首李家超。習近平表示，李家超擔任行政長官以來，帶領新一屆政府勇於擔當，務實有為，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現出愛國者治港的新氣象，香港在一國兩制正確軌道上穩步前進，中央對李家超和特區政府的工作是充分肯定的。

習近平續指，中共二十大對新時代新征程等作出全面部署，強調一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，是港澳回歸後保持長期繁榮穩定的最佳安排，中央將全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局，在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限。

李家超表示，感謝習近平一直以來對香港的關心和支持，對自己的指導和勉勵；又重提「七一講話」和「二十大報告」，形容香港社會非常鼓舞，國際社會反應正面，對「一國兩制」的信心和支持是明顯、實在和熱烈的。

今次會見安排在中南海瀛台，會見時兩人除口罩合照寒暄，習近平全程沒戴口罩，李家超則在發言時才除下口罩。與會者還包括副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧，各人均戴著口罩。

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責任編輯：趙居逸

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