【打擊騙案】警方偵破74宗騙案涉3,800萬元　拘98男女涉串謀詐騙等罪

▲ 新界南總區防止罪案辦公室主任總督察楊蓉。（警方直播截圖）

警方於本年12月12至20日，展開一個名為「淺岸」的打擊科技罪案行動。行動一共偵破74宗案件，拘捕98名男女，涉及金額3,800萬元。

警方新界南總區刑事部陳志昌警司指，新界南總區刑事部於12月12日至20日偵破74科技宗騙案，包括網上購物、投資騙案、求職騙案及網上情緣騙案等。警方以涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢等罪名拘捕61男37女，年齡介乎18至76歲，涉及總損失金額達3,800萬元。

新界南總區重案組第一隊總督察周文軒指，警方於12月15日接報一名20歲大學三年級內地生於本港被綁架，受害人內地父母收到要求500萬元贖金電話，由香港親友協助報警求助，警方經深入調查後，於18小時內在油麻地一民宿劏房救出受害人，令受害人及家人免蒙受損失及傷害，調查後發現，案件為一宗冒充內地官員案件，事主被蒙騙犯刑事案件，需入住上址劏房為安全屋並自拍照片。警方指，能盡快破案有賴市民協助及警方鍥而不捨。

新界南總區防止罪案辦公室主任總督察楊蓉指，由今年1月至11月共發生288宗涉及內地來港學生電話騙案，較去年同期上升152宗，損失金額由1萬至688萬元不等，共牽涉金額1.27億元，由於內地來港學生對本港環境陌生容易受騙，新界南總區今年特別為兩間大學及兩間專上學院內地生進行12個防騙講座。並與超過1,800名內地生組成群組以提供最新防騙資訊，亦向其父母發放資訊，因內地生受騙後會先與內地父母索取金錢，警方正籌備通訊群組與內地生父母保持緊密聯繫。

警方近期發現騙案手法包括冒充衛生署，訛稱受害人疫苗通行證出現問題或需要隔離，及在內地干犯刑事案。警方強調內地公安不能在港執法，執法人員亦不會向市民索取私人資料包括銀行戶口及密碼。警方提醒市民，就算來電者能說出其姓名亦未必代表真實，因騙徒可在社交媒體等地方獲得資訊，並會展示假證件制服及通訊聲響。

警方向市民提供防騙三寶，包括收線、核實及揾求助。並要時刻提醒身邊親友，因市民多許多時未必察覺已身處騙案中，警方提醒市民尤其是內地生父母，如發現子女急需大量金錢可能已經身處騙案中。警方呼籲市民「寧信真警察亅，「莫信假公安亅。若懷疑受騙應盡快致電警方防騙熱線18222尋求協助。

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記者：黃傑偉