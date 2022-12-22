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【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中　料少收約7.19億元租金

社會 14:56 2022/12/22

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房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中，料少收約7.19億元租金。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組委員會今日（22日）通過再度延長房委會向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的75%租金寬減，為期6個月，由2023年1月1日至6月30日，以配合政府延長租金寬減的措施，今次延長租金寬減6個月的措施估計會令房委會少收約7.19億元租金。

委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶／暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。

是次延長租金寬減措施估計可惠及房委會轄下約8,700個非住宅租戶／暫准證持有人，包括約2,600個零售租戶／暫准證持有人、約1,230個工廠大廈單位租戶／暫准證持有人、約80個廣告牌的租戶／暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶／暫准證持有人和約4,700個停車場使用者。
 
房委會由2019年10月1日至2023年6月30日共45個月期間，因向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為47.2億元。

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責任編輯：李榮忠

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