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【冬至行街市】雞販指上午僅售約50隻按年減6成　海鮮業：來貨價平檔販入貨量増3成

社會 15:07 2022/12/22

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雞販指上午僅售約50隻按年減6成。（陳靜儀攝）

今日（22日）是冬至，九龍城街市雞販指上午人流少，僅售約50隻按年大減6成 ，部分熟客外遊更取消預訂。海鮮業聯合總會指，今年普遍來貨價平2成，特別是蟹、蝦、龍蝦等，平均每個檔販入貨量都増加2至3成。

雞檔檔主玲姐表示，防疫措施放寬下，預計大批市民外遊及外出用膳，自行煮飯做節的人少，今日只入貨200隻雞，較往年冬至減少3成；上午街市人流大減、與平日相若，只售出50隻至60隻，與去年同期的約130隻相比，下跌6成，導致今年零售價加幅減少，僅加價一成，往年會加價2成，以清遠雞為例，平日售約180至227元，今日僅售200至250元。

香港海鮮業聯合總會主席稱，蟹、蝦、龍蝦貨量多，今日海鮮來貨價較去年平2成，每個檔販平均入貨量都増加2至3成，而食肆防疫限制獲放寬，入貨量增多，都令今日海鮮銷情暢旺，當中以生蠔最好賣。

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記者：陳麗娜

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