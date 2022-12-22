【逆境自強】疫情下停工靠派防疫包維生　舞台製作公司老闆轉型開居酒屋

▲ 因疫情停工，舞台製作老闆Jacky靠派防疫包維生，隨後轉型開居酒屋。

一個晚上，3個男人，一枱火鍋，一枝清酒，究竟會發生何事？這就是旺角祝ご居酒屋的開始。

43歲舞台製作公司老闆Jacky，因一場意料之外的疫情，生意大受影響，決定與於唎酒師課堂上認識的室內設計師Manson及其表哥，轉型開居酒屋做老闆。

可惜在籌備中遇到重重阻礙，經歷多番波折，餐廳終於在數月前正式開業。他們冀能在放緩的疫情下，為食客帶來一個分享喜悅的聚腳點。

▲ 43 歲的 Jacky 做舞台燈光音響廿多年，早於 21 歲時已創業做老闆，但因疫情轉行開居酒屋。（湯致遠攝）

40出頭開餐廳，可說是不遲也不早，但謙虛的Jacky卻笑言：「應該有好多人早過我！」其實在開祝ご居酒屋之前，他已是一間中型舞台製作公司的老闆。

「我中學時代很喜歡唱歌，就去參加校外歌唱比賽，有次見到做燈光的工作人員好有型，就膽粗粗問老闆請唔請人，怎料他竟應承，便開始做兼職了。」他說。

當年他只是位中三學生，做了一年Part-time後甚至輟學當上全職，跟老闆搞Event邊做邊學，21歲時更決定要自立門戶，開設舞台製作公司，負責接辦一些中小型活動的舞台燈光及音響等。

「當時創業成本很低，僅投資兩萬元便可開檔，逐少逐少器材去買。做了10幾年後，就累積成有幾千萬元器材，需要兩個貨倉才夠擺，在這行來說都算是個神話。」

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疫情全面停工

公司在2002年成立，年多後就遇上沙士，但對Jacky來說，都不及這趟新冠肺炎疫情所帶來的影響嚴重。

我做了舞台廿多年，沙士的影響只維持了一、兩個月，政府很快便出錢搞騷，市面復甦得很快。但2020年頭爆發Covid時，所有工作及大型活動全面停工，公司要交租時，還有廿多人要出糧，生意一下子下跌，惟有靠收舊數去撑住。

他說，其實公司生意好時，每月營業額可達300多萬，但最差時收入只剩幾萬元，根本不夠出糧交租。

他與拍檔商量後，也無奈決定遣散所有同事，並將放置器材的貨倉由二變一，只保留用得着的，希望能開源節流，捱過疫情。他說︰

「正當手停口停時，有舊客就介紹我去幫九龍樂善堂，送防疫物資包予確診基層家庭的居住單位。我知成班兄弟無工開，就接了這項工作，到當時爆疫的慈雲山派物資。還記得那時候疫情非常嚴峻，沒有太多人願意去送，但我覺得除了可為社會出一分力外，又可賺些外快，何樂而不為？」

▲ 店家其中一角有仿枯山水的石牆及榻榻米，有濃濃的和風味道。（湯致遠攝）

轉型與拍檔開餐廳

而在疫情停工的空窗期裏，Jacky亦有同步尋找別的出路，希望能找到一綫生機。「當所有工作都停頓時，才發現自己原來對很多事都提不起勁，又坐唔定，一定要找些工作去做。」

因為Jacky本身是個日本菜及清酒迷，當時亦正報讀唎酒師課程，有晚與同學Manson及其表哥的火鍋飯局中，聊起有朋友退休，想找人頂手中環蘭桂坊一間Sake Bar，於是3人突然忽發奇想，萌起開餐廳的念頭。

「Manson及其表哥分別是做室內設計及建築，我們3人從來沒接觸過飲食業，自知開餐廳並非個好選擇，加上在疫情之下就更難。但我們確實非常有興趣，就決定試一試。」可惜因與業主在租約上談不攏，最終在埋門一腳簽約時告吹，惟有再物色另一個開舖地點。

後來再有兩位朋友加入，連舖位都找到時，惟落訂後前租客卻不肯將舖交出，最終導致要取消交易，開店計劃再度泡湯，兩位新加入的朋友亦決定離隊。

本來是5人組合，跑到最後回歸3位邊爐腳，不知是傻勁還是無知，但我們決定堅持繼續往前走。

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居酒屋打工偷師

香港人就是打不死，Jacky 3人不斷再找舖位，直至今年4月輾轉租下了現址，合共投資了150萬，到正式開店時疫情也終放緩，幾個月後開始收支平衡。

「萬事起頭難，最困難當然是宣傳，想有更多食客認識我們。」幸而他們在唎酒師課程中認識的一班飲酒同學及老師，都紛紛介紹朋友來幫襯。

為了開店，Jacky更特意去居酒屋打工，親身感受這門生意是如何。

「始終是真金白銀去投資，要鍾意才能繼續，無論人工多少也好，只想去感受一下。大半年裏在3間不同居酒屋中做樓面，算易掌握，但都經常犯錯，最嚴重那次是將杯水倒落客人身上，哈哈！」

因為一場無法計算的疫情，做燈光音響的Jacky，被迫踏下舞台，當上一間居酒屋的老闆，但他不諱言從未後悔過。

就算俾我揀多次，我都會開居酒屋。在這裏，我賺到了友誼，除了認識了很多志同道合愛清酒的朋友，亦讓我們憶起當初開店的原因-為食客創造一個聚腳點，邊吃小食、邊小酌一杯時，繼續與大家分享喜悅。

祝ご

地址：旺角彌敦道575號Ladder Dundas 5樓

電話：9880 4083

營業時間：6pm -凌晨12mn

記者：黃依情