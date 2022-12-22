【學童健康】中大醫學院提醒學童作息時間要「復常」　3貼士助子女調整作息

▲ 中大醫學院提醒學童作息時間要「復常」，3貼士助子女調整作息。（資料圖片）

隨着社會活動逐漸復常，小學亦於12月陸續恢復全日面授課，中大醫學院兒科學系團隊指學童在疫情間作息時間及睡眠習慣都被打擾，提醒家長學校恢復全日面授課同時，學童作息時間也要「復常」，以應付全日的校園生活。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指，過去3年新冠疫情期間，本港兒童經歷了停課、網課、半日面授等多個階段，父母亦時常需要在家工作，很多家庭的作息時間及睡眠習慣都被打擾。為子女建立良好、有規律的睡眠習慣是十分重要，這不但會影響兒童的專注力及情緒，長期的睡眠不足亦會影響身心發展，增加患上心血管疾病的風險。

家長們不要忽略為自己及子女的作息模式「復常」

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示，團隊早前進行了一項研究對比新冠疫情前後、2-6歲兒童的睡眠習慣，發現受訪兒童在疫情期間出現晚睡晚起的情況十分普遍，除了因為上學模式改變及使用電子用品時間增加，更重要的是他們隨父母的作息模式改變。

數據顯示父母的睡眠習慣會直接影響子女，因此我們鼓勵家長與子女一起調整作息，重塑健康的睡眠習慣。

中大兒科團隊為家長們提供三個小貼士，協助子女調整作息模式。

建議家長為子女訂立固定的起床及睡眠時間，並確保他們有充足的睡眠。學術研究建議6-12歲學童每日需要睡9-11小時，而3-5歲兒童則需要睡10-13小時。

由於電子屏幕產生藍光會令大腦活動變得活躍，建議學童睡前1小時避免使用電子用品。

家長盡量與子女的睡眠時間一致，以鼓勵他們定時進睡。

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責任編輯：李榮忠