【減碳】謝展寰參觀大埔煤氣廠　了解氫能提取技術

▲ （環境及生態局Facebook圖片）

環境及生態局在社交平台發文稱，政府推出《香港氣候行動藍圖2050》，目標於2035年前，香港增加發電燃料組合中零碳能源比例至60-70%，而煤氣公司亦試用氫能發電，可配合零碳能源所需。環境及生態局局長謝展寰及副局長黃淑嫻昨訪煤氣公司的大埔煤氣廠，參觀氫氣應用的系統裝置。

帖文稱，大埔煤氣廠率先試驗從煤氣中抽取氫氣，將來配合氫氣加氣站的落成，更可推動氫氣車輛。配合《氣候行動藍圖》中「3年內試行氫燃料電池巴士及重型車輛」的初期行動，可大大提升空氣質素同時力爭2050年前。

煤氣公司表示，氫能是無污染的能源之一，目前煤氣公司供應之燃氣當中，成份約一半是氫氣，因此透過現有貫通全港的煤氣管網，在用戶端裝設抽取氫氣設施， 是適合香港、投入成本低、安全、高效率的氫能供應方案。

除了氫能技術，煤氣公司亦向謝展寰介紹天然氣儲存設施。煤氣公司於 2003 年與澳洲天然氣供應商簽訂為期 25 年的購氣合同，引進更潔淨的天然氣，至今為本港客戶節省了接近200億港元的燃料費。

煤氣公司常務董事黃維義表示，煤氣公司作為上游氫氣供應商，致力研究有關製氫及供氫技術，配合本港氫能下游應用，希望善用公司三千七百公里的地下管道輸送氫氣到全港不同的地方，亦會積極配合政府制定未來對氫能產業的法規及標準，為香港供應安全可靠的氫氣。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰