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【國安法釋法】盧文端：釋法才能確保根本解決 　需時全面檢視國安法實施情況

政治 16:06 2022/12/22

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盧文端表示，釋法才能確保根本解決　（資料圖片）

港府就無本地職業權海外律師能否參與《港區國安法》案，提請人大常委會釋法，惟人大常委會會議未見相關議程。對於坊間出現可能不會釋法等說法，全國僑聯副主席盧文端今日在報章表示，現時的問題不在是否釋法，而是如何釋法，且要有足夠時間全面檢視國安法在港實施情況。

盧文端指出，中央高度重視這一事件，絕不允許國安案件的審理受到外來干擾。他指，中央已要求特首李家超就國安法實施情況提交報告，港澳辦亦提出落實二十大報告中「完善特別行政區司法制度和法律體系」確保落實國安法的要求，因此釋法不可能只考慮國安法案件可否聘請海外律師的問題，需要足夠時間處理，全面檢視國安法實施情況再作釋法。

盧文端又強調，黎智英案被視為「頭號國安案件」，絕對不會容許審理過程受外來干擾。他又指出，從常理上看，特首不可能在未取得中央支持便貿然提出釋法，故「中央打回頭」予港府自行處理有關爭議是「不可想像的」。

對本港能否自行修例，盧文端指出，本港終審法院已有裁決情況下，難保不會衍生預料不到的問題，甚至法律挑戰，屆時若再敗訴，又要回到人大釋法的軌道。故只有人大常委會釋法才能確保根本解決問題。

對於香港社會最近出現「不釋法」的議論，有法律界人士還提出「立法會可以自行立法作出限制」、「香港國安委可自行處理」等建議。盧文端指，這些探討雖然說有某種建設性，但在終審法院已經判決的情况下，實施這些建議難免受到法律挑戰；如果再次敗訴，還得回到人大釋法的軌道。他認為，這些建議即使有道理，亦只有在人大釋法的保障下，才能有效實施，否則又會折騰沒完。

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責任編輯：趙居逸

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