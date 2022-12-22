鄧麗欣童心未泯　Stephy期待聖誕食大餐交換禮物慶祝

▲ Stephy每到一個打卡區不忘與粉絲自拍合照留念。

近期憑《飯戲攻心》人氣進一步攀升的女神鄧麗欣（Stephy）現身處台灣進行拍攝工作，不過日前亦不忘抽空與粉絲見面率先預祝聖誕節，並特別某商場的聖誕主題裝置區進行小聚會。

Stephy當日更首度化身聖誕故事世界的導賞員，親自帶團與粉絲親身暢玩東中多個打卡位，由11米高巨型聖誕樹、5米高「幻彩泡泡雪人」、胡桃夾子聖誕樹，以至光影藝遊故事隧道。

▲ Stephy表示最喜歡交換禮物。

一次過實現兩個願望

童心未泯的Stephy每到一個打卡區更即雙眼發光，不忘與粉絲自拍合照留念，更笑說自己近年忙於工作很少有機會到商場盡情暢玩主題裝置，是次可一次過「回本」兼率先與粉絲預祝聖誕，一次過實現兩個願望。

提到聖誕將至，Stephy稱年尾將會忙於拍攝工作，亦同步密鑼緊鼓籌備明年新電影及推出新歌，工作已排得密麻麻：「《飯戲攻心》票房理想當然開心,絕對係對個人嚟講嘅一個肯定,亦都希望自己會繼續進步,俾大家睇到更多唔同嘅一面。」

對於聖誕有何慶祝活動，笑稱:「希望可以有時間同屋企人同埋閨蜜食大餐開心慶祝一下，最愛同大家交換禮物，每次都好緊張會收到甚麼驚喜,順便叉叉電為嚟緊嘅工作做最好準備,不過又驚食得太多會影響身形，所以成日提醒自己要做下運動先得！」

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