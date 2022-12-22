【隱形殺手】1歲半男童誤食「水晶寶寶」　體內吸水膨脹險爆腸喪命

▲ 台灣1歲半男童誤食「水晶寶寶」出現腸阻塞。

小朋友誤食異物嚴重可隨時賠上性命！台灣近日有名1歲半男孩誤食「水晶寶寶」，其特質是吸水會脹大，不可吞食，它差點奪去男童的性命，男孩出現腸阻塞，終歷2次開刀手術保命。

誤吞吸水發脹珠

綜合台媒報道，台灣高雄一名1歲半男童與家人去夜市，逛夜市時拿到一包「水晶寶寶」，男童誤吞了幾顆，之後陸續出現不適，兩天後嘔吐，緊急送至高雄長庚醫院兒科急診。

▲ 男童腹中有異物。（圖片︰高雄長庚醫院）

「水晶寶寶」五顏六色、晶瑩剔透，特質是吸水會脹大，有人當作玩具、盆栽裝飾、用來布置魚缸等，「水晶寶寶」玩具包裝一般會註明「不可吞用」，設有警告字眼。

該名男童到院時無法進食，奄奄一息，X光片及電腦斷層發現，他右下腹有圓形異物，水晶寶寶卡在小腸，導致嚴重腸阻塞脹大。醫生為男童進行第1次緊急手術，取出數顆大小不一的水晶寶寶及漲破的殘渣，處理腸阻塞的問題，有取出來的水晶寶寶發大直徑長至3cm。

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須進行2次手術

第1次手術後，醫護持續觀察男童，發現他仍有腹脹、嘔吐等不適，再照X光發現腹內仍有未取出的水晶寶寶，該院的胃腸科醫生賴宛孜指出，第2次開刀發現男童腹中有脹破難以取出的殘渣，需以鼻胃管灌食鹽水，運用水晶寶寶遇鈉離子縮小的特性，抑制男童腹內水晶寶寶殘渣繼續脹大，待男童自行排出殘渣。

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3天後，男童排便排出體內殘餘的水晶寶寶碎屑，逐漸恢復食慾與活力，半個月後康復出院。事件中的男童化險為夷，可知道如持續腸阻塞有機會令腸道壞死發黑破裂，引發腹膜炎、敗血性休克，是致死率高的急症。醫生總算化解男童腸爆破的危機。

別讓幼兒接觸水晶寶寶

賴宛孜醫生解釋，水晶寶寶的成分是聚丙烯聚合物，這種物質會被拿來用在製作尿布的吸水成分，它們的吸水力極強，像小顆的水晶寶寶就可脹大到彈珠大小，所以顏色鮮豔的情況下，可能會被幼童誤食，家長要留意別讓幼兒觸碰。

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責任編輯︰王明芳