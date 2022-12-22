【萬千星輝頒獎典禮2022】演《下流上車族》好評多角逐男配+男飛躍　林景程身兼兩職犧牲休息追夢

▲ 林景程入圍TVB《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」十強。

「手心是肉，手背也是肉。」身兼兩職的林景程未有在演員和物理治療師之間作出選擇，面對這個兩難，林景程寧願犧牲休息時間，亦揚言：「小朋友才作選擇，我兩樣都要！」

林景程一邊努力賺錢養家，一邊追逐演藝夢想，終於他漸見成果，在今屆TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》中競逐兩個個人獎項──「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」，為他注入了一支強心針。

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林景程獲認可

TVB年度成績表《萬千星輝頒獎典禮》將於1月8日頒發，林景程憑《下流上車族》入圍「最佳男配角」十強，他亦憑《回歸光影頌：究竟天有幾高》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《美麗戰場》及《下流上車族》入圍「飛躍進步男藝員」十強，成績不錯。

談到角逐台慶的獎項，林景程指：「以前會很沒信心，但有些圈外的朋友叫我不要經常說沒信心，就算我沒信心也要為該劇該角色表達有信心獲獎。因為該角色不止是我一個做出來的，包括了編劇、台前幕後、梳化服、導演等，將角色拍成這樣並創造出來，我獲獎是代表整團人獲獎，我不想獲獎但其他人呢？」

他續說：「現在問我的話，我有信心獲獎也想獲獎，但結局如何則是隨緣，要為角色負責。」

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《法證V》龍友搶鏡

林景程於近日播放的《法證先鋒V》飾演龍友一角，其造型十分突出成為觀眾焦點之一。他笑言：「有很多人問我的頭髮是真還是假？條辮是假的，每次Set頭需時約1小時。我是很喜歡這個頭，出到來的Feed Back是好壞差半，因為我完全沒有梳過這個頭，亦不覺得自己會有這個髮型。」

他很喜歡跟之前不同的造型，「這次是完全沒有試過，連少少相似也沒有，我很喜歡這個造型。」

林景程形容龍友於劇中是輔助為主，「在查案上會有幫助，跟思貝、Ben一起開工也很開心，會碰到很多火花出來。」

▲ 《法證先鋒V》的龍友造型搶鏡。（IG圖片）

演技獲讚

較早前播出的小品劇《下流上車族》大獲好評，不少觀眾大讚劇情貼地有心思，劇中演員亦演得到位。

有份演出的林景程飾演「衰仔」家寶深受觀眾愛戴，他很多謝大家，「角色本身並非很討好，他既不孝順，且推媽媽到老人院，完全沒想到一個這麼壞的角色大家會對這個角色有興趣。有觀眾看得出家寶背後是有原因的，他很愛錫自己的家，所以其實他是一個100分滿分的爸爸，卻是一個很不合格的兒子。很開心觀眾會看得這麼深入，亦能感受其中。」

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身兼兩職

事業心強的林景程同時任職物理治療師和演員，問到「殘酷二選一」時，他毫不猶豫地說：「小朋友才作選擇，我兩樣都要！時間上許可的話會盡量遷就，暫時兩樣也不想放棄，盡力做。」

婚後的林景程亦有另一身份──丈夫，問到會否需要抽時間多陪太太？他表示：「結婚後會突然有個想法，相對於婚前時返物理治療的時間長了很多，不是因為我演戲的時間少了，反而現時演戲多了，兩邊時間都放多了，就是偷了睡覺、休息時間。」

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他坦言：「結婚後需要賺更多錢，工作上需要勤力一點，讓家人舒服一點。」

林景程希望自己追夢之餘，亦能做好丈夫的責任要好好養家，「以前會覺得足夠便可，不用想太多。但現在便需要想未來，當然來到我這種年紀才想未來已很遲了，我衰到婚後才去想，想彌補經濟上以前沒賺過的錢。要再勤力點，用時間換金錢，相信再遲些就是時間換走我的健康。」

記者：梁樂欣

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