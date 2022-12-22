楊何蓓茵冬至食6粒湯丸有玄機？　大讚公僕抗疫路上團結一致

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵今日分享，獲同事送上6粒「愛心湯丸」。（楊何蓓茵Facebook）

今日是冬至，公務員事務局局長楊何蓓茵在社交網站分享，獲同事送上6粒「愛心湯丸」，更大爆當中其實是有玄機。原來，今次的「6」字與「綠在區區」無關，而是象徵公務員6個工作理念。

楊何蓓茵在帖文中，大讚「同事心繫公務員的程度跟我不相伯仲」，並羅列自己經常掛在口邊的公務員6個工作理念：第一，堅守法治，盡忠職守；第二，誠實可信、廉潔守正；第三，行事客觀、不偏不倚；第四，敢於擔當，善於作為；第五，與時並進，勇於創新；第六，團結協作，專業勤奮。

她指出，這6個工作理念並非抽象難明，形容公務員在過去3年抗疫路上，在艱難時刻竭盡所能，參與防疫抗疫工作，就好像湯丸一樣，既可以「獨當一面」，亦可以「團結一致」，但無論呈現甚麼形態，都貫徹落實特首「以結果為目標」的施政理念，竭誠為市民提供優質服務，帶來甜甜的幸福感。

楊何蓓茵續指，公務員6個工作理念不是口號，是需要堅定不移落實的，特別是市民近年對公務員的期望不斷提高，公務員團隊在克盡己任的同時，亦要與時並進，服務推陳出新，真正做到精益求精。

不過，她同時提醒一眾公務員同事，工作之餘，也要為至親添上幸福感，希望他們完成手上工作後，可以盡快與家人、親朋好友團聚。

她亦藉着「做冬」的日子，呼籲廣大市民向「一老一幼」表達多一份關心，盡快為他們預約接種疫苗，以增強保護力，減輕一旦染疫的「重症」風險。

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