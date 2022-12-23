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【校長專欄】校園中最美麗的流明 校長：是家長們對學校的應援力量

中小學 14:04 2022/12/23

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家長義工對學校意義非凡。

聖誕月，校園的聖誕樹每天迎接我們上學。聖誕樹的燈飾亮了，小燈泡閃閃流明，一閃一點，凝聚了歡樂。

保良局黃永樹小學經已恢復全日上課，學校從此注入動能量。課內課外，整天都充斥着同學們合作學習的讀書聲，蹦蹦跳跳的嬉笑聲，興高采烈的玩樂聲，此起彼落，好不熱鬧。

最新影片推介:

12月，我們重辦了闊別三年的陸運會。賽道上，同學們為奪桂冠而全力以赴。場館上，各班的班旗隨風飄揚猶如孔雀開屏，為我們喝采打氣，集結的不僅是體育精神，也是沸沸騰騰的活力和熱血。聖誕聯歡會上的班際競技賽，同學們全情投入於遊戲之中，樂不可支地手舞足蹈，發放的是團結的流明。

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近日，我見過最美麗的流明，是家長們對學校的應援力量。熱心的家長們以「我為人人」的精神，每天成為校園的守護天使：為學生運送午餐盒子，伴隨學生安全地用膳；協助圖書包裝；又定期整理舊校服的回收與轉贈工作……在家長義工的背影中，會發現天使般的光華。

寒流襲人，需要祛寒保暖。幸運是我們的學校洋溢人情常在的家長暖流，如一把巨型的傘子為孩子遮擋冰凍的冷鋒雨，如一張偌大的棉胎為校園送上溫柔的暖意。冬至日，我們吃湯圓總得是紅白成雙，缺一不可。

一群守護校園的天使用自己的能量發光流明，不管只是一點點微弱的火光，也可以成為一團團熱人心窩的暖流。

聖誕月，校園裏充滿着一顆顆璀璨流明的小燈泡，那不是掛在聖誕樹上的閃閃燈飾。孩子們，你們知道她們在哪兒嗎？

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撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

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