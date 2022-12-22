【創科政策】《創科藍圖》推8大重要策略 工總：藍圖充分參考業界意見
政府今日（22日）公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來5至10年的香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景，創新科技及工業局局長孫東教授重點提到8大重要策略，具體目標包括本港初創企業十年後增至約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%。
《藍圖》八大重點策略：
完善創科生態圈 促進上中下游相互發展
- 強化大學基礎科研活動及設施的支援
- 加強激勵成果轉化落地的力度
- 落實清晰的科技產業促進政策，支持優勢科技產業在港發展
推動科技產業發展 實現香港「新型工業化」
- 增加創科土地及提升基建配套
- 引進龍頭企業
- 加強支援策略產業
- 實現國際化引領
- 推動科技研發
豐富創投融資渠道 支持初創和產業發展
- 優化創科創投基金的運作
- 優化現行上市制度
- 加強扶持本港初創企業發展
- 善用「共同投資基金」
- 積極透過「香港投資管理有限公司」支持策略科技產業發展
- 吸引更多海外資金投資本地創科產業
- 加強港深投資聯動合作
普及創科文化 提升整體社會創科氛圍
- 透過不同資助計劃，支援舉辦有助提升創科氛圍的活動
- 舉辦及加強推廣活動，在社會不同層面普及創科文化
- 加強與各界團體及地區組織合作
- 推動全民參與創科盛事
- 善用科學相關展館推廣全民科普教育
充實創科人才資源 建設國際人才高地
- 鼓勵大學開辦更多與創科相關的課程
- 進一步在中小學推動創科相關的教育
- 積極延攬海內外優秀創科人才
- 加大力度吸引香港海外留學生回港發展
- 加大力度招募海內外年輕科研人才
- 加強資助年輕科研學者
- 增加人才住宿配套
- 增強人才的歸屬感
加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐 提升市民生活質素
- 加快建設智慧政府，提升政府服務效率
- 推動空間數據應用
- 加速發展新的數碼基建
- 加強應用創新科技推動智慧生活
- 加快金融科技發展
- 構建安全的網絡環境
深化與內地創科合作 更好融入國家發展大局
- 與內地部委探索推行更多措施促進創新要素跨境便捷流動
- 全速推動落馬洲河套區港深創新及科技園的發展
- 善用廣州南沙及深圳前海兩大合作平台，完善創科生態鏈
- 加強對接國家創新體系
- 加強與不同省市的創科合作
善用香港國際化優勢 拓展環球創科合作
- 強化連通內地和世界橋樑的角色
- 積極拓展國際網絡
- 強化在海外開展創科合作的支援
香港工業總會認為，創科藍圖充分參考業界意見，提出了合適的政策及支援措施，積極吸引人才，推動科研成果轉化和香港「新型工業化」，助力香港成為國際創新科技中心，促進香港經濟多元化，提升香港整體競爭力，更好融入國家發展大局和貢獻國家所需。
工總主席查毅超表示，非常樂見創科藍圖在人才、融資、初創、產業發展、智慧城市、深化與內地合作等方面，提出強而有力的措施，促進業界發展。工總期望繼續與政府緊密溝通，帶領業界把握這一個黃金機遇，香港經濟必定能夠創下另一高峰。
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責任編輯：李榮忠