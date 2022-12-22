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【創科政策】《創科藍圖》推8大重要策略　工總：藍圖充分參考業界意見

社會 16:13 2022/12/22

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《創科藍圖》推8大重要策略，工總：藍圖充分參考業界意見。（陳靜儀攝）

政府今日（22日）公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來5至10年的香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景，創新科技及工業局局長孫東教授重點提到8大重要策略，具體目標包括本港初創企業十年後增至約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%。

《藍圖》八大重點策略：

完善創科生態圈　促進上中下游相互發展

  • 強化大學基礎科研活動及設施的支援
  • 加強激勵成果轉化落地的力度
  • 落實清晰的科技產業促進政策，支持優勢科技產業在港發展

 推動科技產業發展　實現香港「新型工業化」

  • 增加創科土地及提升基建配套
  • 引進龍頭企業
  • 加強支援策略產業
  • 實現國際化引領
  • 推動科技研發

豐富創投融資渠道　支持初創和產業發展

  • 優化創科創投基金的運作
  • 優化現行上市制度
  • 加強扶持本港初創企業發展
  • 善用「共同投資基金」
  • 積極透過「香港投資管理有限公司」支持策略科技產業發展
  • 吸引更多海外資金投資本地創科產業
  • 加強港深投資聯動合作

普及創科文化　提升整體社會創科氛圍

  • 透過不同資助計劃，支援舉辦有助提升創科氛圍的活動
  • 舉辦及加強推廣活動，在社會不同層面普及創科文化
  • 加強與各界團體及地區組織合作
  • 推動全民參與創科盛事
  • 善用科學相關展館推廣全民科普教育

充實創科人才資源　建設國際人才高地

  • 鼓勵大學開辦更多與創科相關的課程
  • 進一步在中小學推動創科相關的教育
  • 積極延攬海內外優秀創科人才
  • 加大力度吸引香港海外留學生回港發展
  • 加大力度招募海內外年輕科研人才
  • 加強資助年輕科研學者
  • 增加人才住宿配套
  • 增強人才的歸屬感

加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐　提升市民生活質素

  • 加快建設智慧政府，提升政府服務效率
  • 推動空間數據應用
  • 加速發展新的數碼基建
  • 加強應用創新科技推動智慧生活
  • 加快金融科技發展
  • 構建安全的網絡環境

深化與內地創科合作　更好融入國家發展大局

  • 與內地部委探索推行更多措施促進創新要素跨境便捷流動
  • 全速推動落馬洲河套區港深創新及科技園的發展
  • 善用廣州南沙及深圳前海兩大合作平台，完善創科生態鏈
  • 加強對接國家創新體系
  • 加強與不同省市的創科合作

善用香港國際化優勢　拓展環球創科合作

  • 強化連通內地和世界橋樑的角色
  • 積極拓展國際網絡
  • 強化在海外開展創科合作的支援

香港工業總會認為，創科藍圖充分參考業界意見，提出了合適的政策及支援措施，積極吸引人才，推動科研成果轉化和香港「新型工業化」，助力香港成為國際創新科技中心，促進香港經濟多元化，提升香港整體競爭力，更好融入國家發展大局和貢獻國家所需。

工總主席查毅超表示，非常樂見創科藍圖在人才、融資、初創、產業發展、智慧城市、深化與內地合作等方面，提出強而有力的措施，促進業界發展。工總期望繼續與政府緊密溝通，帶領業界把握這一個黃金機遇，香港經濟必定能夠創下另一高峰。

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責任編輯：李榮忠

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