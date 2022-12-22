【創科政策】《創科藍圖》推8大重要策略　工總：藍圖充分參考業界意見

▲ 《創科藍圖》推8大重要策略，工總：藍圖充分參考業界意見。（陳靜儀攝）

政府今日（22日）公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來5至10年的香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景，創新科技及工業局局長孫東教授重點提到8大重要策略，具體目標包括本港初創企業十年後增至約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%。

《藍圖》八大重點策略：

完善創科生態圈 促進上中下游相互發展

強化大學基礎科研活動及設施的支援

加強激勵成果轉化落地的力度

落實清晰的科技產業促進政策，支持優勢科技產業在港發展

推動科技產業發展 實現香港「新型工業化」

增加創科土地及提升基建配套

引進龍頭企業

加強支援策略產業

實現國際化引領

推動科技研發

豐富創投融資渠道 支持初創和產業發展

優化創科創投基金的運作

優化現行上市制度

加強扶持本港初創企業發展

善用「共同投資基金」

積極透過「香港投資管理有限公司」支持策略科技產業發展

吸引更多海外資金投資本地創科產業

加強港深投資聯動合作

普及創科文化 提升整體社會創科氛圍

透過不同資助計劃，支援舉辦有助提升創科氛圍的活動

舉辦及加強推廣活動，在社會不同層面普及創科文化

加強與各界團體及地區組織合作

推動全民參與創科盛事

善用科學相關展館推廣全民科普教育

充實創科人才資源 建設國際人才高地

鼓勵大學開辦更多與創科相關的課程

進一步在中小學推動創科相關的教育

積極延攬海內外優秀創科人才

加大力度吸引香港海外留學生回港發展

加大力度招募海內外年輕科研人才

加強資助年輕科研學者

增加人才住宿配套

增強人才的歸屬感

加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐 提升市民生活質素

加快建設智慧政府，提升政府服務效率

推動空間數據應用

加速發展新的數碼基建

加強應用創新科技推動智慧生活

加快金融科技發展

構建安全的網絡環境

深化與內地創科合作 更好融入國家發展大局

與內地部委探索推行更多措施促進創新要素跨境便捷流動

全速推動落馬洲河套區港深創新及科技園的發展

善用廣州南沙及深圳前海兩大合作平台，完善創科生態鏈

加強對接國家創新體系

加強與不同省市的創科合作

善用香港國際化優勢 拓展環球創科合作

強化連通內地和世界橋樑的角色

積極拓展國際網絡

強化在海外開展創科合作的支援

香港工業總會認為，創科藍圖充分參考業界意見，提出了合適的政策及支援措施，積極吸引人才，推動科研成果轉化和香港「新型工業化」，助力香港成為國際創新科技中心，促進香港經濟多元化，提升香港整體競爭力，更好融入國家發展大局和貢獻國家所需。

工總主席查毅超表示，非常樂見創科藍圖在人才、融資、初創、產業發展、智慧城市、深化與內地合作等方面，提出強而有力的措施，促進業界發展。工總期望繼續與政府緊密溝通，帶領業界把握這一個黃金機遇，香港經濟必定能夠創下另一高峰。

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責任編輯：李榮忠