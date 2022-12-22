【STEAM教育】伍少梅中學增樂齡科技應用學習中心　鼓勵學生設計產品改善長者生活

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學興建「希耆」樂齡科技應用學習中心。（校方提供）

天主教慈幼會伍少梅中學獲優質教育基金撥款158萬，興建「希耆」樂齡科技應用學習中心，鼓勵學生了解及關心長者需要，並透過STEAM知識和技能，改善長者生活質素，為他們解決日常生活問題。校方今（22日）舉行開幕典禮。

「希耆」樂齡科技應用學習中心引入實境式學習體驗，設有「長者生活模擬體驗區」，模擬一個設備齊全的家居環境，包括客廳、飯廳、廚房與洗手間，並獲萬眾智能生活有限公司贊助提供「IoT」智能裝置，提供實境讓學生及長者進行交流，以了解長者的日常需要，繼一起設計產品方案，解決他們日常中會遇到的問題。學習中心亦會開放予社區舉行體驗日及工作坊。

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適逢該校50周年校慶，校方今舉行開幕典禮，校長李建文說，隨着香港老年人口增長，改善長者的生活質素成為社會上一個重要議題，學校位處的葵青區亦有很多基層長者居住，故校方一直把服務長者納入為學生學習的重要元素。他稱，成立「希耆」樂齡科技應用學習中心，除了鞏固校方的STEAM發展藍圖之外，更提供一個友善舒適的學習空間，讓學生與長者進行深入交流，在實境學習場景中汲取樂齡科技知識，鼓勵他們善用STEAM相關知識和技能，設計出提升長者生活質素的方案，學以致用，並培養關懷社區的熱心。

教育局局長蔡若蓮就說，面對21世紀科技高速發展，年青一代必須好好裝備自己，迎接創科發展帶來的機遇和挑戰。她說，很高興見到伍少梅中學在推動STEAM教育不遺餘力，並透過建立科技應用中心、生態實驗室等，利用人工智能科技，提升學校科技及環境教育的教學效能。

▲ 左起：天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、教育局局長蔡若蓮博士及校牧陸順賢神父。（校方提供）

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責任編輯：黃悅晴